Marcelo Gallardo ya lleva algunas semanas al frente de River Plate y ya le cambió la cara al equipo con la reciente clasificación a los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores 2024. Sin embargo, mientras disfruta de este logro, en Arabia Saudita no olvidan su paso por el Al Ittihad. Karim Benzema, máxima figura de este equipo, lo criticó en una reciente entrevista.

Antes del regreso a River, el ‘Muñeco’ tuvo una difícil etapa en el fútbol saudí. Asumió en noviembre de 2023 al frente del Al Ittihad en reemplazo de Nuno Espirito Santo, quien había sido campeón de la Liga Profesional Saudí en la temporada 2022-23.

Gallardo debió liderar al equipo de la ciudad de Yeda, pero no tuvo buenos resultados. Cayó en cuartos de final del Mundial de Clubes 2023 ante Al Ahly de Egipto y sucumbió en la AFC Champions League, en la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita y en la Supercopa ante el Al Hilal de Jorge Jesús, que también fue campeón de liga.

Además de no lograr los objetivos, sus disputas con Karim Benzema, la máxima figura del Ittihad, terminaron por jugarle en contra. Así, los jeques del club decidieron prescindir de sus servicios tras previo arreglo por el contrato que tenía hasta mediados de 2025. Así fue como, tiempo después, logró volver al club de sus amores, River.

Karim Benzema, sobre la pasada temporada en Al Ittihad con Marcelo Gallardo: “Hubo muchos problemas”

En la previa al debut del Al Ittihad en la nueva temporada, Benzema brindó una entrevista con el sitio web oficial de la Liga Profesional Saudí en donde no sólo habló sobre la llegada del nuevo entrenador, el francés Laurent Blanc, sino que recordó la difícil temporada en la que tuvo a Marcelo Gallardo.

“No me gusta hablar de la temporada pasada, pero es cierto que hubo muchos problemas“, empezó diciendo el atacante francés de 36 años. “No estuvimos lo suficientemente centrados en el fútbol. Tenemos que pensar en estos fallos para recuperarnos, y eso es lo que hicimos en la pretemporada, con muchos cambios“, precisó.

Benzema y Gallardo tuvieron muchas diferencias durante el paso del argentino por Al Ittihad.

“Y lo más importante es mirar hacia adelante, sin olvidar el pasado, y sobre todo aprender de nuestros errores“, apuntó Benzema. Si bien no quiso entrar en detalle sobre lo que fue su relación con Marcelo Gallardo, sí reconoció errores y que buscan no repetirlos en la nueva campaña, ahora, con Blanc.

“En Europa, Laurent Blanc es una figura muy conocida, y también en Qatar. Aquí también se está conociendo su filosofía de juego. Es un juego que empieza desde atrás y construye la acción hasta la portería contraria”, opinó sobre el ex entrenador del PSG y la Selección de Francia.

Fuente: Liga Profesional Saudí oficial

“Su filosofía me gusta desde hace mucho tiempo. Es alguien que sabe de fútbol, ​​alguien que es muy cercano a sus jugadores. Es alguien con quien puedes hablar e intercambiar ideas”, aseguró. Y agregó, sobre su diferencia con Gallardo: “Para él, es igual de importante quién juega y quién no. Eso es bueno para nosotros y para mí también“.

Las estadísticas de Karim Benzema en Al Ittihad

Karim Benzema llegó a Al Ittihad a mitad de 2023 con el pase en su poder tras terminar su contrato con Real Madrid. Desde su llegada hasta el momento, con lo hecho en la temporada 2023-24, lleva un total de 13 goles y 8 asistencias en 29 partidos jugados. Con Marcelo Gallardo como DT, eso se reduce a 16 presentaciones en donde marcó 4 tantos y dio 4 asistencias.

La mala relación entre ambos empezó con algunas actitudes del francés que no cayeron bien. Por ejemplo, antes del parón de la Liga Profesional Saudí, se fue del club a España para atenderse por una presunta lesión. Pero, todo empeoró cuando el ex Real Madrid volvió tarde a la institución para realizar la pretemporada. Ante esto, Gallardo decidió que no viaje a Emiratos Árabes Unidos para continuar con los trabajos.

Si bien Benzema volvió a jugar con el ‘Muñeco’, una presunta lesión muscular hizo que no juegue desde abril de este año hasta el final de la temporada. Aunque, todo hace creer que la relación entre el francés y el técnico argentino en ese momento ya no tenía retorno.

Las estadísticas de Marcelo Gallardo en Al Ittihad

Marcelo Gallardo dirigió a Al Ittihad en 33 partidos en donde logró 15 victorias y 14 derrotas, además de sólo 4 empates. Así, sumó el 49,49 por ciento de los puntos en juego, un porcentaje flojo.

Su mayor némesis fue Jorge Jesús, ex DT de Flamengo, pero que dirige a Al Hilal. Lo enfrentó en cinco ocasiones y, en las cinco, perdió. En los dos partidos de cuartos de final de la AFC Champions League (ambas por 2-0), en la fecha 22 de la Liga Profesional Saudí (3-1), en la final de la Supercopa de Arabia Saudita (4-1) y en la semifinal de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita (2-1).

Además de los fracasos en el Mundial de Clubes 2023 y en las distintas copas que disputó, Gallardo dejó a Al Ittihad fuera de la AFC Champions League 2024-25, ya que terminó en quinto lugar con 54 puntos, a 42 unidades del campeón invicto Al Hilal (96).