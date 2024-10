Revelan cuánto ganan Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema y otras estrellas de Arabia Saudita

Una de las principales características del fútbol de Arabia Saudita es el poderío económico de sus equipos. A la hora de elegir jugar en esa liga, las grandes figuras saben que sus salarios serán aún mejores de los que ofrecen en Europa. Es por eso que esa competencia cuenta con estrellas como Cristiano Ronaldo, Neymar y Karim Benzema.

Todo eso se ve reflejado en el reciente informe deportivo financiero publicado por Al Sharq News. Este medio recopiló datos de Bloomberg y Forbes para revelar quiénes son los futbolistas mejores pagos de ese país. Por supuesto, CR7 se ubica en lo más alto del ranking y con mucha diferencia…

Con 285 millones de dólares (220 de salario y 65 de publicidad) al año, el Bicho encabeza la tabla de mejores pagos, duplicando a Neymar, que gana 110 millones (80 de salario y 30 de publicidad). El podio lo completa Karim Benzema, que tiene un salario mayor que el brasilero (100) pero menor ingreso por patrocinadores (4), sumando un total de 104 millones.

Por debajo de los 9 dígitos, aparecen otras figuras que completan el top 10. Los más destacados son N’Golo Kante (52 millones), Joao Cancelo (17), Pierre Emerick Aubameyang (11.2) y el ex-Real Madrid Nacho Fernández (11.1).

Los 10 jugadores mejores pagos del fútbol de Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo (Al Nassr): 285 millones de dólares Neymar (Al Hilal): 110 millones Karim Benzema (Al Ittihad): 104 millones N’Golo Kante (Al Nassr): 52 millones Ivan Toney (Al Ahli): 25.3 millones Joao Cancelo (Al Hilal): 17 millones Moussa Diaby (Al Ittihad): 17 millones Mohamed Simakan (Al Nassr): 16.7 millones Pierre Emerick Aubameyang (Al Qadisiya): 11.2 millones Nacho Fernández (Al Qadisiya): 11.1 millones

Los números de Cristiano Ronaldo en Al Nassr

Los números del portugués desde su llegada a Al Nassr en enero de 2023 son impresionantes. El Bicho lleva disputados 74 partidos con la camiseta del equipo árabe y su saldo es de 67 goles y 18 asistencias . Hasta el momento, el delantero no logró sumar títulos oficiales en esta institución.

Hace algunas semanas, el ex-Real Madrid aseguró que Al Nassr podría ser el último club de su carrera. “No sé si me retiraré pronto. Tal vez en dos o tres años… Probablemente me retiraré aquí en Al-Nassr“, expresó en diálogo con canal NOW.