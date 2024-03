Marcelo Gallardo no pudo concretar a inicios de año todos los refuerzos que hubiese querido para potenciar a un Al Ittihad que ya quedó eliminado de la Liga de Campeones de la AFC y ocupa la cuarta posición en la Liga Profesional de Arabia Saudita. Más allá del dinero que es mucho por aquellas tierras, no son tantos los que se dejan seducir por la propuesta deportiva. Uno de los que no tuvo que pensar demasiado para rechazar el ofrecimiento fue Matías Soulé.

Si bien al final de la pasada temporada al jugador que disputó con la Selección Argentina Sub 20 le preocupaba la poca continuidad que estaba teniendo en Juventus, encontró en la cesión en Frosinone ese rodaje que estaba buscando para dar muestras de su valía. Hasta la fecha, pagó la regularidad con 10 goles que mantienen al equipo con altas expectativas de mantener la categoría y sintió casi de inmediato que no necesitaba dejar el fútbol europeo para ganar confianza.

“No llegué a hablar con Marcelo (Gallardo), porque todo fue muy rápido. Después del partido que jugamos contra Cagliari (el 21 de enero), mi representante me contó todo y el director deportivo de Juventus me dijo lo mismo. Desde un primer momento supe que no había chances de ir para allá”, expresó en diálogo con DSports Radio.

Soulé, que se encuentra concentrado en Mazatlán con la Selección Argentina Sub 23 para afrontar este viernes el primero de los dos amistosos programados ante México, dejó en claro que por su cabeza solo pasa la posibilidad de jugar en las ligas más competitivas del mundo: “Si me dan a elegir, me iría a Inglaterra. Todo el mundo sabe que es una de las mejores ligas y sería un sueño. También me gustaría poder quedarme en Juventus”, dijo pensando en su futuro, una vez que finalice el préstamo con Frosinone.

El fútbol argentino, un pendiente que espera saldar

Aunque la carrera europea de Matías Soulé apenas comienza, no negó su deseo de poder jugar algún día en el fútbol argentino. “Siempre tengo esas ganas. Es otro fútbol, pero jugar en Argentina sería un sueño. Me gustaría con una buena edad, jugando bien. Soy hincha de Independiente y me gustaría jugar ahí. La hinchada, la manera de vivir el fútbol allá, es muy hermoso. En ninguna parte se vive el fútbol como en Argentina”, aseguró.

El deseo de disputar los Juegos Olímpicos

El delantero aseguró que hará todo a su alcance por poder ser parte de la delegación de la Selección Argentina que, a las órdenes de Javier Mascherano, disputará los Juegos de París. “Son un sueño los Juegos Olímpicos. También tuve la suerte de estar en el Mundial. Tanto en mi club como acá demuestro que quiero estar. Trataremos de ir, aunque sé que también se van a sumar tres mayores. Todavía no hablé con Juventus (club dueño de su ficha). No sé si voy a volver al club o no. Lo estoy hablando con mi representante pero todavía no toqué el tema. Cuando llegue el momento voy a hacerlo para que me dejen ir”, dijo.