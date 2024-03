Matías Soulé es una de las novedades en la convocatoria de Javier Mascherano para los amistosos que disputará la Selección Argentina Sub 23 en la Fecha FIFA, ya que aunque había disputado el Mundial Sub 20 no fue parte del Torneo Preolímpico en el que se logró la clasificación a París 2024. Desde Mazatlán, donde este viernes el equipo se enfrentará a México, el delantero de Frosinone se comprometió públicamente a hacer todo a su alcance para no perderse la cita olímpica.

“Son un sueño los Juegos Olímpicos. También tuve la suerte de estar en el Mundial. Tanto en mi club como acá demuestro que quiero estar. Trataremos de ir, aunque sé que también se van a sumar tres mayores. Todavía no hablé con Juventus (club dueño de su ficha). No sé si voy a volver al club o no. Lo estoy hablando con mi representante pero todavía no toqué el tema. Cuando llegue el momento voy a hacerlo para que me dejen ir”, expresó en diálogo con DSports Radio.

Soulé también se mostró muy ilusionado con la posibilidad de que Lionel Messi sea parte de los Juegos Olímpicos, tarea que no será nada sencilla si se tiene en cuenta que participará de la Copa América y que competir también en París le demandaría mucho tiempo fuera de Inter Miami. “Compartirlo con Messi sería un sueño. No sé si llegará a estar. Juega en mi puesto, pero no hay problema. Lo dejo jugar, le doy la 10, le llevo el agua”, dijo.

El delantero argentino está teniendo una gran temporada en Europa a nivel personal, incluso cuando no coincide con el presente de Frosinone, equipo que se encuentra en puestos de descenso disputadas 29 jornadas de la Serie A, aunque a tan solo un punto de Empoli, que a la fecha está manteniendo la categoría.

“Esta es mi mejor temporada en Italia. Ya había tenido la chanche de debutar (en Juventus), pero no había tenido continuidad. Buscaba jugar y por suerte ahora me está yendo bien. Me dieron la confianza desde el primer día, la oportunidad de jugar y demostrar lo que sé hacer“, remarcó el delantero que ya le aportó 10 goles al Frosinone.

El fútbol argentino, algún día

Aunque la carrera europea de Matías Soulé apenas comienza, no negó su deseo de poder jugar algún día en el fútbol argentino. “Siempre tengo esas ganas. Es otro fútbol, pero jugar en Argentina sería un sueño. Me gustaría con una buena edad, jugando bien. Soy hincha de Independiente y me gustaría jugar ahí. La hinchada, la manera de vivir el fútbol allá, es muy hermoso. En ninguna parte se vive el fútbol como en Argentina”, aseguró.

¿Qué amistosos disputará la Selección Argentina Sub 23?

El equipo que conduce Javier Mascherano disputará dos partidos amistosos de preparación ante México, en condición de visitante. El primero de ellos será este viernes 22, desde las 23.00, en Mazatlán. El segundo el lunes 25, en Puebla.