Este viernes comenzó a disputarse en Qatar la Copa Asiática, que originalmente estaba programada para celebrarse en China y a mediados del año pasado, con triunfo del seleccionado local 3-0 sobre Líbano. Pero lejos está de ser el cambio de año y sede el único detalle curioso de la competencia que, entre otras cosas, contará con la presencia de tres futbolistas argentinos defendiendo una misma bandera.

Héctor Cúper, exentrenador de Huracán y Lanús que se hizo cargo de la Selección de Siria a inicios de 2023 firmando un contrato de corta duración que las partes evaluarán renovar una vez finalizada la participación en el torneo, confío en sus compatriotas para potenciar a un seleccionado que actualmente ocupa la 91° posición del Ranking FIFA.

Los futbolistas que darán el presente en la Copa de la AFC son Ezequiel Ham, ex Argentinos Juniors tristemente recordado por la entrada de Carlos Tevez que le provocó una fractura expuesta de tibia y peroné que lo tuvo año y medio fuera de las canchas; Jalil Elías, quien recientemente dejó San Lorenzo para aventurarse al fútbol de Malasia; e Ibrahim Hesar, delantero de Belgrano de Córdoba.

De ese tridente argentino, tanto Ham como Hesar han hecho ya su debut con el seleccionado sirio; mientras que Jalil Elías, quien consiguió la nacionalidad por parte de sus bisabuelos paternos que llegaron desde Siria a Argentina, espera poder hacer su debut absoluto en la tierra de sus antepasados.

Para Héctor Cúper, por su parte, será la segunda experiencia dirigiendo Copa Asiática debido a que en 2019 condujo a la Selección de Uzbekistán a octavos de final luego de superar un grupo que compartió con Japón, Omán y Turkmenistán; siendo derrotado por Australia en los penales en la instancia de playoffs.

¿Cuándo debuta Siria en la Copa Asiática?

El seleccionado sirio, que quedó emparejado en el Grupo B, estará haciendo su estreno este sábado 13 de enero enfrentando a Uzbekistán, precisamente el anterior equipo que dirigió Héctor Cúper en la competencia. Además comparte zona con Australia, verdugo del DT argentino en 2019, e India, el rival que a priori será el más accesible.

Ham volverá a jugar en la máxima categoría del fútbol argentino

Todo aquel que lo conoce asegura que Ezequiel Ham no volvió a ser el mismo desde la durísima lesión que sufrió por infracción de Carlos Tevez. De hecho, a su salida de Argentinos Juniors, equipo con el que jugó por última vez en Primera División en 2017, no ha vuelto a desarrollarse en la élite del fútbol argentino. Tuvo una salida rumbo al fútbol japonés en 2018 y luego recorrió el ascenso argentino defendiendo las camisetas de Santamarina de Tandil y Olimpo de Bahía Blanca. El año pasado llegó a Independiente Rivadavia de Mendoza y lo cerró con un ascenso histórico que, de no ser transferido, le permitirá volver a ser de Primera A.