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Liga de Naciones

Alineaciones de Islas Feroe y Moldavia para el duelo de la fecha 6 de la Liga de Naciones

Islas Feroe y Moldavia se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Faroe Islands vs. Moldova, Liga de Naciones
Faroe Islands vs. Moldova, Liga de Naciones

Islas Feroe recibe a Moldavia este lunes 16 de noviembre desde las 12:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Islas Feroe viene de empatar 2-2 con Eslovaquia y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos. Moldavia viene de ganarle 2-1 a Kazajistán y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Islas Feroe y Moldavia

Islas Feroe (5-4-1): Mattias Lamhauge, Arnbjoern Svensson, Odmar Faeroe, Gunnar Vatnhamar, Andrias Edmundsson, Viljormur Davidsen, Meinhard Olsen, Géza Dávid Turi, Jákup Andreasen, Martin Agnarsson, Petur Knudsen. DT: Eyeun Klakstein.

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Moldavia (5-3-2): Dumitru Celeadnic, Ioan-Călin Revenco, Vladyslav Baboglo, Mihail Ștefan, Mihail Gherasimencov, Oleg Reabciuk, Victor Bogaciuc, Vadim Raţă, Sergiu Perciun, Nicky Cleșcenco, Petru Popescu. DT: Lilian Popescu.

La previa de Islas Feroe y Moldavia: todo lo que hay que saber

  • Día: lunes 16 de noviembre
  • Hora: 12:00 (hora de Argentina)
  • Historial: 5 cruces — Islas Feroe ganó 1, Moldavia ganó 1 y empataron 3
  • Último antecedente: 29/09/2026: Moldavia 1-1 Islas Feroe
Redacción Bolavip
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