Moldavia vs. Eslovaquia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Moldavia y Eslovaquia se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Moldavia recibirá el martes 6 de octubre a una Eslovaquia que llega mejor posicionada en la Liga de Naciones y que no pierde pisada en la clasificación. El historial reciente entre ambos no le sonríe al local, que buscará revertir la imagen de hace apenas diez días.

La cuarta fecha del grupo puede marcar diferencias importantes en la tabla, sobre todo para Eslovaquia, que pelea posiciones más arriba y no quiere relajarse ante un rival directo del bloque.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Moldavia llega de ganar 2-1 como visitante ante Kazajistán, un resultado que le dio algo de aire después del tropiezo justamente ante Eslovaquia. Antes había empatado 1-1 de local contra Islas Feroe, así que el equipo muestra algo de paridad de puntos pero todavía necesita consolidar un funcionamiento como local para no quedar relegado en la zona baja de la tabla general.

Eslovaquia, con 7 unidades y en la mitad superior de la clasificación, viene de un empate 1-1 como visitante frente a Islas Feroe que le cortó una racha positiva. Antes había goleado 2-1 a Kazajistán como local y había resuelto con comodidad el cruce ante Moldavia por 2-0. El equipo llega con la tranquilidad de saberse superior en el papel, aunque el empate reciente deja la sensación de que puede sufrir si no impone condiciones desde el arranque.

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El historial entre Moldavia y Eslovaquia

Los antecedentes entre ambos son claramente favorables a Eslovaquia, que ganó tres de los cuatro enfrentamientos directos y además se impuso en el más reciente, hace apenas unos días, por 2-0. Moldavia solo pudo celebrar una vez, en un duelo disputado como local en el año 2000, y en el global de goles también queda atrás: anotó 4 contra los 7 que convirtió su rival.

Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/09/2026 Eslovaquia vs. Moldavia 2-0 UEFA Nations League 05/09/2001 Eslovaquia vs. Moldavia 4-2 UEFA World Cup Qualifiers 07/10/2000 Moldavia vs. Eslovaquia 0-1 UEFA World Cup Qualifiers 05/02/2000 Moldavia vs. Eslovaquia 2-0 Friendlies

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis