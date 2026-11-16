Dónde ver EN VIVO Islas Feroe vs. Moldavia por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Islas Feroe y Moldavia se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Islas Feroe recibe a Moldavia este lunes 16 de noviembre desde las 12:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. No hay mucho margen de error para ninguno de los dos en esta fecha: ambos llegan prendidos en la parte media de su grupo y necesitan sumar para no quedar descolgados del todo.

Es un duelo directo entre equipos que se juegan seguir con chances de pelear algo en lo que queda de la Liga de Naciones, más allá de que la diferencia en la tabla ya marca distancia entre ambos.

La actualidad de ambos equipos

Islas Feroe llega como favorito pero no termina de despegar: acumula tres empates seguidos, el último 2-2 ante Eslovaquia de visitante, y aunque no pierde hace rato tampoco logra cerrar los partidos. Esa racha la dejó en el puesto 35 con apenas 5 puntos en cinco fechas, números que no alcanzan para pensar en algo más ambicioso.

Moldavia, en cambio, llega de ganarle 2-1 a Kazajistán de local y viene de resultados más parejos: una goleada en contra ante Eslovaquia (0-4) pero también dos triunfos sobre el mismo rival en las otras dos presentaciones. Con 7 puntos está 29°, por encima de su rival de turno, y buscará ratificar que el envión anímico del último partido no fue casualidad.

El historial entre Islas Feroe y Moldavia

El historial está parejo entre ambos: de cinco enfrentamientos hubo una victoria para cada lado y tres empates, con 5 goles convertidos por cada equipo. El antecedente más reciente, de septiembre, terminó 1-1 en cancha de Moldavia, y repasando los últimos cruces la tónica se repite: paridad absoluta y pocos goles de diferencia.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/09/2026 Moldavia vs. Islas Feroe 1-1 UEFA Nations League 10/09/2023 Islas Feroe vs. Moldavia 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 24/03/2023 Moldavia vs. Islas Feroe 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2021 Islas Feroe vs. Moldavia 2-1 UEFA World Cup Qualifiers 25/03/2021 Moldavia vs. Islas Feroe 1-1 UEFA World Cup Qualifiers

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Horario del partido

Argentina: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs

Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs

Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis