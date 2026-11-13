Dónde ver EN VIVO Escocia vs. Macedonia del Norte por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Escocia y Macedonia del Norte se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Escocia recibe a Macedonia del Norte este viernes 13 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Escocia llega con la ventaja de haber resuelto este cruce hace apenas un mes, pero el tropiezo más reciente le quitó algo de envión. Macedonia del Norte, en cambio, busca un resultado que todavía no aparece en este proceso.

El historial reciente entre ambos ya dejó una señal clara y ahora se repite el cruce en una fecha donde Escocia necesita reencontrarse con el triunfo después de un cierre de grupo irregular.

La actualidad de ambos equipos

Escocia viene de perder 1-2 como local ante Eslovenia, un golpe que cortó la racha positiva que había mostrado semanas atrás. Antes de eso había goleado justamente a este mismo rival y también había caído feo ante Suiza, así que el equipo alterna buenos y malos momentos sin terminar de asentarse en la tabla, donde ocupa el puesto 34.

Macedonia del Norte no logra despegar en esta Liga de Naciones. Cayó 0-3 ante Suiza como visitante, perdió también con Escocia hace poco más de un mes y se vuelve a fecha anterior con otra derrota ante Eslovenia. Sin puntos en cuatro presentaciones, el equipo llega a este partido con la necesidad de cortar una seguidilla que lo tiene último en su grupo.

El historial entre Escocia y Macedonia del Norte

Escocia domina claramente el historial reciente: de cinco enfrentamientos se quedó con tres victorias, Macedonia del Norte ganó uno y hubo un empate. La diferencia de gol también lo respalda, con 7 tantos a favor contra 3 en contra. El antecedente más próximo es justamente el 2-0 que Escocia le sacó de visitante hace poco más de un mes, resultado que confirma la tendencia de los últimos cruces entre ambas selecciones.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/10/2026 Macedonia del Norte vs. Escocia 0-2 UEFA Nations League 10/09/2013 Macedonia del Norte vs. Escocia 1-2 UEFA World Cup Qualifiers 11/09/2012 Escocia vs. Macedonia del Norte 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 05/09/2009 Escocia vs. Macedonia del Norte 2-0 UEFA World Cup Qualifiers 06/09/2008 Macedonia del Norte vs. Escocia 1-0 UEFA World Cup Qualifiers

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Horario del partido

Argentina: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 14:00 hs

Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis