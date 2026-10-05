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Liga de Naciones

Alineaciones de Moldavia y Eslovaquia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Moldavia y Eslovaquia se enfrentan este martes 6 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Moldova vs. Slovakia, Liga de Naciones
Moldova vs. Slovakia, Liga de Naciones

Se viene Moldavia vs. Eslovaquia este martes 6 de octubre desde las 15:45 hora de Argentina por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Moldavia y Eslovaquia

Moldavia viene de ganarle 2-1 a Kazajistán y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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Eslovaquia viene de empatar 1-1 con Islas Feroe y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Moldavia y Eslovaquia

Moldavia (5-3-2): Dumitru Celeadnic, Oleg Reabciuk, Mihail Gherasimencov, Iurie Iovu, Vladyslav Baboglo, Ioan-Călin Revenco, Sergiu Perciun, Vadim Raţă, Vladimir Fratea, Petru Popescu, Nicky Clescenco. DT: Lilian Popescu.

Eslovaquia (4-3-3): Dominik Greif, Ivan Mesík, Denis Vavro, Milan Škriniar, Martin Valjent, Tomáš Rigo, Stanislav Lobotka, Tomáš Suslov, Leo Sauer, Róbert Boženík, Dávid Ďuriš.

Suplentes de Moldavia: Emil Tîmbur, Mihail Ștefan, Cătălin Cucoș, Ștefan Bodișteanu, Victor Stînă, Serafim Cojocari, Danila Forov, Ovidiu David, Daniel Dumbrăvanu, Dmitri Mandrîcenco, Andriy Kozhukhar.

Suplentes de Eslovaquia: Martin Dúbravka, Ľubomír Šatka, Peter Pokorný, Ondrej Duda, Tomáš Bobček, Dominik Takáč, Adrián Kaprálik, David Strelec, Dávid Hancko, Lukáš Haraslín, Ivan Schranz, Erik Prekop.

La previa de Moldavia y Eslovaquia: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 6 de octubre
  • Hora: 15:45 (hora de Argentina)
  • Historial: 4 cruces — Moldavia ganó 1, Eslovaquia ganó 3 y empataron 0
  • Último antecedente: 26/09/2026: Eslovaquia 2-0 Moldavia
Redacción Bolavip
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