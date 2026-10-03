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Liga de Naciones

Alineaciones de Países Bajos y Serbia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Países Bajos y Serbia se enfrentan este domingo 4 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Netherlands vs. Serbia, Liga de Naciones
Netherlands vs. Serbia, Liga de Naciones

Se viene Países Bajos vs. Serbia este domingo 4 de octubre desde las 15:45 hora de Argentina por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Países Bajos y Serbia

Países Bajos viene de empatar 2-2 con Grecia y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

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Serbia viene de caer 0-2 ante Alemania y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Países Bajos y Serbia

Países Bajos (4-3-3): Bart Verbruggen, Micky van de Ven, Virgil Van Dijk, Jurrien Timber, Denzel Dumfries, Quinten Timber, Guus Til, Joey Veerman, Ruben van Bommel, Mexx Meerdink, Crysencio Summerville.

Serbia (4-4-2): Djordje Petrovic, Srdjan Babic, Nemanja Gudelj, Strahinja Eraković, Kosta Nedeljković, Filip Kostić, Stefan Džodić, Nemanja Maksimović, Andrija Živković, Luka Jović, Dušan Tadić. DT: Veljko Paunović.

Suplentes de Países Bajos: Jeremie Frimpong, Jorrel Hato, Nathan Ake, Ryan Gravenberch, Joshua Zirkzee, Noa Lang, Robin Roefs, Tijjani Reijnders, Kenneth Taylor, Teun Koopmeiners, Gjivai Zechiël, Mark Flekken.

Suplentes de Serbia: Strahinja Pavlović, Ognjen Mimović, Aleksandar Stanković, Dejan Joveljić, Filip Stanković, Aleksa Terzić, Mihajlo Cvetković, Vasilije Kostov, Lazar Samardzic, Saša Lukić, Vanja Milinković-Savić.

La previa de Países Bajos y Serbia: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 4 de octubre
  • Hora: 15:45 (hora de Argentina)
  • Historial: 2 cruces — Países Bajos ganó 2, Serbia ganó 0 y empataron 0
  • Último antecedente: 27/09/2026: Serbia 1-2 Países Bajos
Redacción Bolavip
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