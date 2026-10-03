Alineaciones de Países Bajos y Serbia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Países Bajos vs. Serbia este domingo 4 de octubre desde las 15:45 hora de Argentina por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Países Bajos y Serbia
Países Bajos viene de empatar 2-2 con Grecia y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Serbia viene de caer 0-2 ante Alemania y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Países Bajos y Serbia
Países Bajos (4-3-3): Bart Verbruggen, Micky van de Ven, Virgil Van Dijk, Jurrien Timber, Denzel Dumfries, Quinten Timber, Guus Til, Joey Veerman, Ruben van Bommel, Mexx Meerdink, Crysencio Summerville.
Serbia (4-4-2): Djordje Petrovic, Srdjan Babic, Nemanja Gudelj, Strahinja Eraković, Kosta Nedeljković, Filip Kostić, Stefan Džodić, Nemanja Maksimović, Andrija Živković, Luka Jović, Dušan Tadić. DT: Veljko Paunović.
Suplentes de Países Bajos: Jeremie Frimpong, Jorrel Hato, Nathan Ake, Ryan Gravenberch, Joshua Zirkzee, Noa Lang, Robin Roefs, Tijjani Reijnders, Kenneth Taylor, Teun Koopmeiners, Gjivai Zechiël, Mark Flekken.
Suplentes de Serbia: Strahinja Pavlović, Ognjen Mimović, Aleksandar Stanković, Dejan Joveljić, Filip Stanković, Aleksa Terzić, Mihajlo Cvetković, Vasilije Kostov, Lazar Samardzic, Saša Lukić, Vanja Milinković-Savić.
La previa de Países Bajos y Serbia: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 4 de octubre
- Hora: 15:45 (hora de Argentina)
- Historial: 2 cruces — Países Bajos ganó 2, Serbia ganó 0 y empataron 0
- Último antecedente: 27/09/2026: Serbia 1-2 Países Bajos