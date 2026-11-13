Alineaciones de Serbia y Alemania para el duelo de la fecha 5 de la Liga de Naciones

Serbia recibe a Alemania este viernes 13 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Serbia viene de caer 1-2 ante Países Bajos y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Alemania viene de empatar 0-0 con Grecia y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Serbia y Alemania
Serbia (4-4-2): Vanja Milinković-Savić, Kosta Nedeljković, Srdjan Babić, Stefan Džodić, Stefan Gudelj, Nikola Milenković, Lazar Samardžić, Milinković-Savić, Mihajlo Cvetković, Dušan Tadić, Petar Sukačev. DT: Nuno Miguel Gomes Bentes Lampreia.
Alemania (4-2-3-1): Marc ter Stegen, Philipp Treu, Maximilian Mittelstädt, Aleksandar Pavlović, Malick Thiaw, Jonathan Tah, Brajan Gruda, Joshua Kimmich, Kai Havertz, Florian Wirtz, Derry Scherhant. DT: Jürgen Klopp.
Suplentes de Serbia: Stefan Bukinac, Vanja Dragojević, Strahinja Eraković, Luka Jović, Vasilije Kostov, Miljan Krpić, Vladimir Lučić, Aleksandar Mitrović, Djordje Đ. Petrović, Dragan Rosić, Nikola Simić, Andrija Živković.
Suplentes de Alemania: Tom Bischof, Nathaniel Brown, Younes Ebnoutalib, Saïd El Mala, Niclas Füllkrug, Finn Jeltsch, Lennart Karl, Felix Nmecha, Ridle Baku, Alexander Nübel, Nico Schlotterbeck, Jonas Urbig.
La previa de Serbia y Alemania: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 13 de noviembre
- Hora: 16:45 (hora de Argentina)
- Historial: 5 cruces — Serbia ganó 1, Alemania ganó 3 y empataron 1
- Último antecedente: 01/10/2026: Alemania 2-0 Serbia
- Próximo partido de Serbia: vs. Grecia, lunes 16 de noviembre
- Próximo partido de Alemania: vs. Países Bajos, lunes 16 de noviembre