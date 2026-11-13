Serbia vs. Alemania en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Serbia y Alemania se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Serbia recibe a Alemania este viernes 13 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Serbia llega sin puntos en el grupo y con la obligación de reaccionar antes de que la clasificación se le escape del todo. Alemania, en cambio, puede acomodar cuentas pendientes propias si logra sumar de visitante.

No hay margen para otro tropiezo serbio si quiere mantener alguna chance en la Liga de Naciones, mientras que Alemania necesita dejar atrás un empate que no le alcanzó para despegar en la tabla.

La actualidad de ambos equipos

Serbia no gana hace rato y los números lo confirman: cuatro partidos jugados, cuatro derrotas, cero puntos. Cayó contra Países Bajos en dos ocasiones y también perdió ante este mismo rival hace poco más de un mes. Está 49ª entre 54 selecciones y la levantada se hace cada vez más urgente.

Alemania no está mucho mejor en cuanto a contundencia, aunque al menos suma. Viene de un empate sin goles frente a Grecia que cortó una racha irregular, después de haber vencido justamente a Serbia y de haber perdido con los mismos griegos. Con 5 puntos y el puesto 27, todavía tiene trabajo para asegurar su lugar, pero llega como favorita y con la ventaja sicológica de haber goleado a este rival en el cruce anterior.

El historial entre Serbia y Alemania

El historial entre ambas selecciones es claramente favorable a Alemania, que ganó tres de los cinco enfrentamientos directos contra uno de Serbia y un empate. En materia de goles también manda el equipo alemán, con seis convertidos contra tres del serbio.

El antecedente más reciente es justamente el de la ida en esta misma Liga de Naciones, donde Alemania se impuso 2-0. Antes de eso, los cruces vienen de hace varios años, con un empate en 2019 y triunfos alternados en la década anterior.

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Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/10/2026 Alemania vs. Serbia 2-0 UEFA Nations League 20/03/2019 Alemania vs. Serbia 1-1 Friendlies 18/06/2010 Alemania vs. Serbia 0-1 FIFA World Cup 31/05/2008 Alemania vs. Serbia 2-1 Friendlies 29/04/2003 Alemania vs. Serbia 1-0 Friendlies

Horario del partido

Argentina: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 14:00 hs

Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

Serbia y Alemania se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . Serbia suma 0 puntos en el torneo.

suma 0 puntos en el torneo. Alemania suma 5 puntos en el torneo.