Dónde ver EN VIVO Grecia vs. Serbia por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Grecia y Serbia se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Grecia recibe a Serbia este lunes 16 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Grecia llega golpeada tras una goleada en contra y necesita reaccionar rápido antes de que la Liga de Naciones se le escape del todo. Serbia, por su parte, ya no tiene margen de error y juega casi sin presión por los resultados.

Ninguno de los dos pelea por algo grande en la tabla, pero hay orgullo de por medio y una racha que ambos quieren cortar como sea.

La actualidad de ambos equipos

Grecia viene de un golpe duro: cayó 0-7 como visitante ante Países Bajos, un resultado que pesa aunque antes había mostrado algo más de solidez con dos empates seguidos, 0-0 ante Alemania y 2-2 ante los neerlandeses. Está 26ª con 8 puntos en cinco presentaciones, lejos de los puestos que le importan pero con margen para cerrar el año de otra manera si gana en casa.

Serbia no levanta cabeza. Perdió los tres últimos que jugó, el más reciente 1-3 de local ante Alemania, y antes había caído también ante Países Bajos y ante los propios alemanes. Sin puntos en cinco fechas y 50ª en la tabla general, el equipo necesita un resultado que le cambie el ánimo más que la posición.

El historial entre Grecia y Serbia

El historial entre ambos es parejo: de tres enfrentamientos, Grecia ganó dos y Serbia uno, con los goles repartidos tres a tres. El antecedente más reciente fue en septiembre pasado, cuando Grecia se impuso 2-1 como visitante en Serbia, un dato que puede pesar en la cabeza de los serbios antes de este nuevo cruce.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/09/2026 Serbia vs. Grecia 1-2 UEFA Nations League 18/11/2014 Grecia vs. Serbia 0-2 Friendlies 11/08/2010 Serbia vs. Grecia 0-1 Friendlies

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Horario del partido

Argentina: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs

Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs

Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis