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Alineaciones de Portugal y Noruega por la Liga de Naciones: formaciones probables

Portugal y Noruega se enfrentan este domingo 4 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Portugal vs. Norway, Liga de Naciones
Portugal vs. Norway, Liga de Naciones

Se viene Portugal vs. Noruega este domingo 4 de octubre desde las 15:45 hora de Argentina por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Portugal y Noruega

Portugal viene de ganarle 4-2 a Dinamarca y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Noruega viene de caer 1-2 ante Gales y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Portugal y Noruega

Portugal (4-2-3-1): Diogo Costa, Nuno Mendes, Renato Veiga, Rúben Dias, João Cancelo, Bruno Fernandes, Rúben Neves, Vitor Vitinha, Gonçalo Ramos, Rafael Leão, Pedro Neto. DT: Jorge Jesus.

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Noruega (4-3-3): Orjan Nyland, David Moller Wolfe, Marcus Holmgren Pedersen, Kristoffer Ajer, Leo Ostigard, Fredrik Aursnes, Sander Berge, Martin Odegaard, Andreas Schjelderup, Erling Haaland, Oscar Bobb. DT: Ståle Solbakken.

Suplentes de Portugal: Diogo Dalot, Tomás Araújo, Nuno Tavares, João Palhinha, Bernardo Silva, João Félix, Rui Silva, Gonçalo Inácio, João Neves, Francisco Trincao, Fábio Silva, Samuel Soares.

Suplentes de Noruega: Julian Ryerson, Odin Luras Bjortuft, Patrick Berg, Jorgen Strand Larsen, Sander Tangvik, Egil Selvik, Ole Didrik Blomberg, Fredrik Sjovold, Thelo Aasgaard, Antonio Nusa, Erik Botheim.

La previa de Portugal y Noruega: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 4 de octubre
  • Hora: 15:45 (hora de Argentina)
  • Historial: 11 cruces — Portugal ganó 8, Noruega ganó 1 y empataron 2
  • Último antecedente: 27/09/2026: Noruega 1-2 Portugal
Redacción Bolavip
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