Almeyda y Borja se cruzaron feo antes de enfrentarse en México

Este sábado por la noche, en el emblemático Estadio Azteca, América y Rayados se verán las caras por la fecha 11 de la Liga MX, en la cual las Águilas lideran la tabla de posiciones, mientras que los de Monterrey se encuentran en la décima posición. Matías Almeyda y Miguel Ángel Borja son dos de los protagonistas de la jornada y los dos ex River se cruzaron feo antes del encuentro.

¿Qué dijo Almeyda antes de visitar a América?

El Pelado dialogó con la prensa antes de enfrentar a América y dijo: “La palabra proceso lo hablamos todos y muchas veces nosotros, lo utilizamos por cómo vamos transitándolo, entonces pasa a ser un proceso, un tiempo. Después hay otra realidad que son los partidos que vamos jugando y estamos en la mitad, con puntos importantes conseguidos y otros que no. Partidos buenos, partidos que no hemos logrado lo que pretendíamos“.

Además, agregó: “Creo que parte también de todo un camino. Queremos estar más juntos como todos, pero bueno, en realidad es un momento que hemos merecido ganar y ganamos y otro momento que no hemos merecido y no hemos ganado. No tomo América para ver dónde estamos, ya sabemos dónde estamos y qué es lo que tenemos que hacer“.

Matías Almeyda. (Foto: Getty).

La respuesta de Borja

A Miguel Ángel Borja no le cayeron del todo bien las palabras de Almeyda y así replicó: “Mejor que hable así, si él lo dice y lo considera de esa forma, vamos a ver mañana. Mañana nos vemos ahí en el estadio y vamos a ver qué va a pasar. Pero creo que el respeto de nosotros hacia ellos está, sabemos que es una gran institución y mañana nos vemos ahí en el Azteca”.

Miguel Borja. (Foto: Getty).

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La tabla de posiciones de la Liga MX

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