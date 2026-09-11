Miguel Borja confesó cómo es jugar un Superclásico entre River y Boca: “Quedó en la historia”

El Colibrí le convirtió dos goles al Xeneize durante su estadía en el Millonario y recordó cada uno de los detalles.

Miguel Borja fue uno de los futbolistas de River con mejor rendimiento en los últimos años, pero a la vez estuvo entre los más criticados por los hinchas. Ya alejado del fútbol argentino, recordó su etapa en el Millonario y reveló cómo se viven los Superclásicos contra Boca, donde fue un verdadero protagonista en más de una oportunidad.

Miguel Borja, en un Superclásico entre Boca y River. (Getty Images)

Cabe recordar que el Colibrí le marcó dos goles al Xeneize durante su estadía en el Millonario, por lo que es una voz más que autorizada para describir el partido más caliente del país. El primero fue en la última jugada en 2023 que le otorgó la victoria al elenco de Núñez, mientras que el restante fue en la derrota por 3-2 en 2024 por los cuartos de final del torneo.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con Caru Blog, el colombiano fue contundente. “El River – Boca en Argentina es otra cosa, está a otro nivel“, sentenció Borja sobre cómo es jugar un Superclásico. En ese sentido, hizo un relato sobre su experiencia y contó: “Me tocó definir uno de esos clásicos, donde hubo un penal, mientras que si era o no era… ‘andá al VAR’“.

Miguel Borja, en un Superclásico entre Boca y River. (Getty Images)

Pocos segundos más tarde, continuó con la anécdota. “Se hizo minuto 93 y me tocó patear a mí ese penal, y la pelota estaba un poco pesada, je“, reconoció el Colibrí sobre aquel episodio en el Estadio Monumental. Inmediatamente después, el centrodelantero también manifestó: “Fue un momento muy especial porque quedó en la historia“.

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Al minuto de hacerlo, ya después quedamos con siete jugadores cada equipo porque habían expulsado a 5 o 6“, expresó tras un escándalo que derivó en múltiples peleas por todo el campo de juego. “Me marcó mucho ese clásico“, aseguró el ex Palmeiras y Atlético Nacional.

Miguel Borja, en su etapa en River. (Getty Images)

Los números de Miguel Borja en River

Desde su llegada procedente de Junior de Barranquilla a cambio de 6,7 millones de euros, Miguel Borja disputó un total de 156 partidos oficiales con la camiseta de River. En ese lapso de tiempo convirtió 62 goles y repartió 10 asistencias a sus compañeros, hasta que se fue libre. Además, a nivel colectivo conquistó 3 títulos dómesticos durante su estadía.