River hoy: victoria ante Vélez en un amistoso y la curiosa declaración de Miguel Borja

Todas las novedades del Millonario de este sábado 26 de septiembre, con el amistoso ante el Fortín como el plato fuerte del día.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este sábado 26 de septiembre de 2026. Triunfo ante Vélez en un partido amistoso, la llamativa declaración de Miguel Ángel Borja desde México, el inesperado presente de Kendry Páez tras interrumpir su préstamo y la devoción de Diego Buonanotte por Ariel Ortega.

River le ganó a Vélez en un amistoso

Este sábado, River enfrentó a Vélez en un duelo amistoso a puertas cerradas. Los de Leonardo Ponzio se impusieron por 3 a 2 con tantos de Driussi, Correa y Beltrán, mientras que para el Fortín descontaron Policella y Matias Arias. La intención de ambos clubes fue no perder ritmo en medio de la fecha FIFA.

Para este amistoso, Leonardo Ponzio puso desde el arranque a: Ezequiel Centurión; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcó Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Tomás Galván, Ángel Correa; Sebastián Driussi y Rafael Santos Borré.

Gonzalo Montiel. (Foto: Prensa River).

Llamativa declaración de Miguel Ángel Borja

En diálogo con Radio La Red, Miguel Ángel Borja -actual jugador del América de México- recordó su paso por River: “Fue un paso muy bonito para mí, es una institución que me abrió las puertas a mí y a mi familia. Nunca me escondí y siempre fui al frente, la hinchada siempre me apoyo“.

Además, agregó: “En 2024 estuve cerca de irme, Martín Demichelis me dijo que me quedara e hicimos historia. Fui goleador y nadie lo va a borrar. Fui feliz”. Por otro lado, tuvo muy buenas palabras para con Marcelo Gallardo: “Le debo un cariño muy especial, cuando yo no era titular, él miraba al banco y al primero que llamaba era a mí”.

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Miguel Ángel Borja. (Foto: Getty).

Inesperado presente de Kendry Páez en Inglaterra

Kendry Páez fue una de las apuestas que hizo River a comienzos de 2026, pero a menos de seis meses de su arribo a préstamo, el mismo se interrumpió antes de tiempo y el ecuatoriano regresó a Chelsea, pero no lo hizo para jugar en el primer equipo, sino en el Sub 21. Kendry acumula apenas 66 minutos en tres partidos en lo que es un presente lejos del ideal.

Kendry Páez disputó 14 partidos en River. (Foto: Getty).

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Buonanotte y su admiración por Ortega

Ariel Ortega no solamente es uno de los futbolistas más amados por los hinchas de River, sino también por quienes fueron sus compañeros, además de ser sumamente respetado por sus rivales. El Burrito dejó una huella en Diego Buonanotte, quien lo admira tanto como futbolista como también como persona.

Diego Buonanotte afirmó en diálogo con La Página Millonario sobre Ortega: “Es lo máximo que me pasó en mi carrera, y eso que jugué con Messi. Pero lo mejor fue compartir vestuario y cancha con Ariel. Lo considero un amigo”. Cabe recordar que el Enano y el Burrito conformaron una dupla ofensiva extraordinaria en 2008.

Por otro lado, el Enano contó una anécdota que pinta al Burrito de cuerpo entero: “Me casé el día que ascendió River. Invité a Ariel y él me dijo que no podía porque tenía un viaje, me avisó con antelación, el día del casamiento me mandó un mensaje diciendo que se lamentaba por no estar. Se acordó y me escribió media hora antes de salir a la iglesia para decirme que estaba triste. Para mí, ahí me di cuenta la calidad de persona que es”.

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Diego Buonanotte. (Foto: Imago).

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