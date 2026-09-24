Miguel Borja reveló que estuvo a un paso de jugar en Boca: “Tuve conversaciones con Riquelme”

El delantero colombiano jugó 159 partidos con la camiseta de River, pero reveló que todo pudo haber cambiado con el llamado de Román.

A los 33 años, Miguel Ángel Borja afronta un nuevo desafío en su carrera en otro gigante del continente. El colombiano defiende ahora los colores de América de México, donde ya dio una enorme impresión con 3 goles en 2 partidos y solo 36 minutos en cancha.

En medio de ese gran momento, el delantero cafetero recordó su paso por River Plate y también reconoció que había tenido la oportunidad de ponerse la camiseta de Boca Juniors tras su gran Copa América 2021.

“Lo de Boca fue cierto: tuve conversaciones con Riquelme y Delgado. Fue en la Copa América en pandemia, a los días del choque con Argentina me llamaron”, admitió en Radio La Red el atacante, cuya historia en el fútbol argentino pudo haber cambiado de aceptar la propuesta del Xeneize.

Posteriormente, tras quedar libre de River y antes de saltar al fútbol de Emiratos Árabes Unidos, a Borja se lo relacionó con Boca, que buscaba un centrodelantero. Sin embargo, todo quedó en coqueteos mediáticos, sin propuestas formales por parte del club de la Ribera.

¡GO-LA-ZO! ¡GO-LA-ZO! ¡GO-LA-ZO! Miguel Borja con el primero a nuestro favor con una chilena increíble 🤯👌#ElClásicoDeMéxico pic.twitter.com/NFGNwFLubV — Club América (@ClubAmerica) September 20, 2026

Borja recordó su ciclo en River y su trabajo con Gallardo

“River fue un paso muy bonito para mí. Es una institución que me abrió las puertas a mí y a mi familia. Uno se queda con cómo me trataron en el día a día. Nunca me escondí y fui al frente. La hinchada siempre me apoyó”, comentó el delantero.

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Y siguió: “Cuando el equipo andaba bien, nunca desentoné. Fuimos campeones en tres ocasiones con Demichelis. A Gallardo le debo un cariño muy especial… Cuando no era titular, Gallardo miraba al banco y al primero que llamaba era a mí”.

Los números de Miguel Borja en River

Miguel Ángel Borja debutó en el Millonario a mediados del 2022 y permaneció allí hasta finales de 2025. En ese lapso, el delantero colombiano disputó un total de 159 partidos, en los que anotó 62 goles y aportó 10 asistencias. En cuanto a títulos, conquistó la Liga 2023, el Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina 2024, todos con Martín Demichelis como entrenador.

Datos clave

Miguel Borja reveló que conversó con Riquelme para jugar en Boca en 2021.

reveló que conversó con Riquelme para jugar en Boca en 2021. América de México es su club actual, con tres goles en dos partidos.

es su club actual, con tres goles en dos partidos. 159 partidos y 62 goles resumen su estadía en River Plate hasta 2025.