Cristiano Ronaldo no cierra las puertas a jugar el Mundial 2026: "Me siento en forma"

Disfrutamos de la actuación de Cristiano Ronaldo en el Mundial de Qatar 2022 con la premisa de que sería su última Copa del Mundo. Disfrutamos de la EURO 2024 pensando que no volveríamos a verlo en un torneo internacional con la Selección de Portugal. Pero ahora todo eso tendrá que ser replanteado, puesto que el propio Bicho no le cerró las puertas a un Last Dance.

A sus 39 años y en la previa de iniciar una nueva Nations League con Portugal, Cristiano Ronaldo habló en conferencia de prensa. Allí se expresó sobre su presente y las posibilidades de llegar al Mundial 2026: “Me siento bien, en forma. Pero sobre el 2026 no puedo responder. Estoy en un buen momento y lo estoy disfrutando, lo cual es muy positivo. Trataremos de hacerlo bien en la Nations League. ¿2026? Hay un largo camino hasta entonces”, declaró.

Las palabras de Cristiano Ronaldo resonaron, especialmente porque en caso de llegar a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, lo hará con 41 años. Aunque conociendo cómo se ha cuidado durante toda su carrera, la edad es sólo un número para él.

Cristiano Ronaldo se siente con ganas de seguir jugando al fútbol y podría llegar al Mundial 2026. IMAGO

Cristiano Ronaldo y rol en la Selección de Portugal

Portugal enfrentará a Croacia y Escocia en los primeros dos partidos de Nations League, en esta Fecha FIFA de Septiembre. Y si bien Cristiano Ronaldo fue titular en la Eurocopa, durante la última Copa del Mundo alternó titularidades y suplencias.

Sobre este tema Cristiano también fue consultado y respondió de forma clara: “Siempre pensaré en mí como un titular, pero siempre respetaré las decisiones del entrenador. Mientras haya profesionalismo y ética, respetaré al entrenador“, expresó. “Si eso falta, entonces podría haber controversia”, aclaró.

Cristiano Ronaldo fue titular en toda la Eurocopa bajo el mando de Roberto Martínez. Aunque si nos remontamos al Mundial 2022, encontraremos que fue suplente en el triunfo por 6 a 1 ante Suiza y en la eliminación contra Marruecos, partido en el que ingresó pero no pudo cambiar el destino.

Buscará los 1000 goles en esta doble fecha de Nations League

Cristiano Ronaldo apunta a alcanzar los 1000 goles en esta doble fecha FIFA de Nations League. IMAGO

Este jueves, Portugal enfrentará a Croacia por la primera fecha del Grupo 1 de la Nations League. En caso de convertir, Cristiano Ronaldo alcanzará los 999 goles como profesional y quedará tan sólo a uno de los 1000 tantos oficiales, la marca que busca alcanzar.

En caso de no lograrlo ante los balcánicos, luego tendrá la oportunidad de hacerlo ante Escocia, en un partido pactado para disputarse el próximo domingo en las instalaciones del Benfica.