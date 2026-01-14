No es Dibu Martínez: el mejor arquero del mundo según Davoo Xeneize

Que Emiliano Martínez es uno de los mejores arqueros del mundo no hay dudas. Que existen varios arqueros top en la actualidad en el planeta entero, tampoco. En un momento en el que el puesto de golero tiene tanta competencia, las opiniones respecto al número 1 del tiempo presente son variopintas.

En este sentido, que un futbolero sentencie que Joan García es el mejor golero del mundo hoy en día no parece una exageración. El arquero de Barcelona, llegado a mediados de 2025 desde Espanyol, goza de un enorme presente y de una gran primera temporada en el equipo culé.

En apenas 18 partidos que lleva atajados, el nacido en Sallent de Llobregat hace 24 años lleva 8 vallas invictas y le anotaron 16 goles. Y de yapa, el pasado domingo ganó su primer título en el Barça, en la Supercopa de España ante Real Madrid.

Justamente en dicho encuentro, disputado en Yeda -Arabia Saudita-, quien elogió a Joan García no fue otro que Davoo Xeneize. El reconocido streamer argentino, quien no solo opina de Boca, sino de todo el fútbol mundial en general, se animó a ser soltar un cumplido brutal para el 1 de Barcelona. En plena final de la Supercopa, Davoo soltó: “Joan García es el mejor arquero del mundo en estos momentos. Impresionante“.

Cabe destacar que, pese a que hoy por hoy, Davoo considera a García como el mejor del mundo, en otras ocasiones supo ser muy elogioso con Dibu Martínez.

En una de las emisiones de “412”, el reconocido hincha de Boca expresó: “Yo creo que Dibu Martínez está infravalorado. Es un arquero que, más allá de cualquier chiste, fue campeón del mundo siendo determinante en cada partido. Lo mismo pasa con las dos Copas América que ganó la Selección. En Aston Villa metió clasificación a la Champions después de 40 años. Creo que es uno de los cinco jugadores más importantes de la historia de la Selección Argentina. Es más de lo que la gente cree, y si fuese europeo todos dirían que tiene aura. Yo lo banco mucho, le debo muchas alegrías”.

Joan García fue candidato a reemplazar a Dibu Martínez en Aston Villa

Cuando Dibu estuvo a detalles de marcharse a Manchester United, y Joan García todavía atajaba para Espanyol, el conjunto de Unai Emery se interesó en su ficha. Sin embargo, por cuestiones de mercado, el marplatense se quedó en Birmingham, y el catalán no se mudó de ciudad, pero sí de club cuando abandonó al conjunto periquito por Barcelona.

El Top 10 del premio al Mejor Arquero del Mundo Masculino de la IFFHS

1 Gianluigi DONNARUMMA PSG / Manchester City Italia 169 2 Thibaut COURTOIS Real Madrid Bélgica 65 3 Yann SOMMER Inter de Milán Suiza 59 4 Manuel NEUER Bayern Múnich Alemania 50 5 David RAYA Arsenal España 40 6 Alisson BECKER Liverpool Brasil 24 7 Emiliano MARTINEZ Aston Villa Argentina 20 8 Robert SANCHEZ Chelsea España 15 9 Jordan PICKFORD Everton Inglaterra 14 10 Yassine BOUNOU Al-Hilal Marruecos 13

