Deportivo Alavés insiste por Kevin Zenón y negocia con Boca: las dos condiciones que restan para el acuerdo total

Luego de un ofrecimiento rechazado días atrás, Deportivo Alavés, equipo comandado por el ‘Chacho’ Coudet, volvió a insistir por Kevin Zenón y es por eso que enviarán una nueva oferta a la dirigencia de Boca para llegar a un acuerdo por el volante.

Según pudo saber Bolavip, el elenco español quiere un préstamo por 18 meses con un cargo de un millón de dólares por la cesión. Esto satisface al Xeneize, pero aún deben ponerse de acuerdo en dos puntos importantes para que el acuerdo sea definitivo.

El primero de estos puntos es la obligación de compra. Por el lado de Deportivo Alavés quieren tener una opción optativa para hacerse de los servicios del futbolista surgido de Unión, mientras que el elenco de la Ribera pretende que sea obligatoria.

Luego, tienen que ponerse de acuerdo en el porcentaje que puede comprar Alavés. Boca tiene el 80% de su ficha y quiere desprenderse del pase de Zenón, mientras que los españoles buscaban quedarse con el 100%, ya que el otro 20% le pertenece a Unión.

En este contexto, si los dos clubes llegan a un acuerdo, tanto en la obligación de compra como en el porcentaje a adquirir, el volante podría emigrar al fútbol de España por los próximos 18 meses para tener su primera experiencia en el viejo continente.

Cabe destacar que en caso de estar de acuerdo en estas aristas, Alavés pagaría otros 7 millones de euros (8 millones de dólares) y la operación total se cerraría en 9 millones de dólares, teniendo en cuenta el millón que pagarían a la hora del préstamo.

Publicidad

Publicidad

Por el lado del jugador, al principio la propuesta no lo sedujo, pero cambió de opinión y es por eso que está dispuesto a dar el salto a Europa. Días atrás San Pablo también lo buscó pero no llegaron a un acuerdo por la transferencia.

ver también Cambian las condiciones económicas en el pase de Marino Hinestroza a Boca

Los números de Kevin Zenón en Boca

Desde su llegada al elenco de la Ribera a principios de 2024, el volante de 24 años lleva disputados un total de 79 partidos, en los que marcó 10 goles y aportó 7 asistencias. Además, recibió 6 amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 5051 minutos en cancha.

En síntesis

Deportivo Alavés ofertó un préstamo de 18 meses con cargo de un millón de dólares .

ofertó un préstamo de con cargo de . Boca busca cerrar la venta de Kevin Zenón en 9 millones de dólares totales.

busca cerrar la venta de en totales. El volante de 24 años registra 79 partidos y 10 goles desde 2024.

Publicidad