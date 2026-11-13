Dónde ver EN VIVO Andorra vs. Gibraltar por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Andorra y Gibraltar se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Andorra recibe a Gibraltar este viernes 13 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Liga de Naciones. Ninguno de los dos pudo ganar en lo que va del grupo, así que esta es la chance de romper esa racha y meterse de lleno en la pelea. Un partido entre equipos que se necesitan en la tabla más que nunca.

En un grupo donde los puntos valen doble por lo apretado que está todo, sacar los tres acá puede ser determinante para no quedar relegado antes de tiempo.

La actualidad de ambos equipos

Andorra llega golpeada: no gana hace tres fechas y viene de caer 0-1 como visitante ante Malta. Antes había empatado sin goles justamente con Gibraltar y también había perdido como local frente a los malteses. Con apenas un punto en tres partidos, necesita reaccionar de local para no complicarse más en la zona baja de la tabla.

Gibraltar, en cambio, llega algo más entonado después de dos empates seguidos, el último 1-1 ante Malta y el anterior justamente ante este rival. Con dos puntos en dos partidos jugados, todavía no conoce la derrota en esta edición de la Liga de Naciones y viaja con la idea de mantener ese invicto lejos de casa.

El historial entre Andorra y Gibraltar

El historial entre ambos no le sonríe a Andorra: de cuatro enfrentamientos no pudo ganar ninguno, con dos triunfos para Gibraltar y dos empates. Además nunca le hizo un gol al rival en esos cuatro cruces, algo que pinta de cuerpo entero la dificultad que le genera este rival puntual.

El antecedente más reciente es el empate sin goles de hace poco más de un mes, que repitió la tónica de partidos cerrados y de pocas emociones que viene marcando esta serie en los últimos años.

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Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 27/09/2026 Gibraltar vs. Andorra 0-0 UEFA Nations League 04/09/2024 Gibraltar vs. Andorra 1-0 Friendlies 19/11/2022 Gibraltar vs. Andorra 1-0 Friendlies 07/06/2021 Andorra vs. Gibraltar 0-0 Friendlies

Horario del partido

Argentina: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Liechtenstein vs. Azerbaiyán — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

Andorra y Gibraltar se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 4 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Andorra suma 1 punto en el torneo.

suma 1 punto en el torneo. Gibraltar suma 2 puntos en el torneo.