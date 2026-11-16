Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga de Naciones

Alineaciones de Gibraltar y Malta para el duelo de la fecha 4 de la Liga de Naciones

Gibraltar y Malta se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Gibraltar vs. Malta, Liga de Naciones
Gibraltar vs. Malta, Liga de Naciones

Gibraltar recibe a Malta este lunes 16 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Liga de Naciones. Gibraltar viene de caer 0-2 ante Andorra. Malta viene de ganarle 1-0 a Andorra.

Las alineaciones de Gibraltar y Malta

Gibraltar (4-2-3-1): Jaylan Hankins, Louie Annesley, Dan Bent, Bernardo Lopes, Julian Valarino, Kian Ronan, Han Stevens, Nicholas Pozo, Carlos Richards, Dylan Borge, Graeme Torrilla. DT: Scott Wiseman.

+ Seguinos en

Malta (4-2-3-1): Henry Bonello, Zach Muscat, Kurt Shaw, Enrico Pepe, Ryan Camenzuli, Matthew Guillaumier, Teddy Teuma, Carlo Lonardelli, Joseph Mbong, Irvin Cardona, Ilyas Chouaref. DT: Emilio De Leo.

La previa de Gibraltar y Malta: todo lo que hay que saber

  • Día: lunes 16 de noviembre
  • Hora: 16:45 (hora de Argentina)
  • Historial: 4 cruces — Gibraltar ganó 1, Malta ganó 2 y empataron 1
  • Último antecedente: 01/10/2026: Malta 1-1 Gibraltar
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones