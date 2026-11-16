Alineaciones de Gibraltar y Malta para el duelo de la fecha 4 de la Liga de Naciones

Gibraltar recibe a Malta este lunes 16 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Liga de Naciones. Gibraltar viene de caer 0-2 ante Andorra. Malta viene de ganarle 1-0 a Andorra.
Las alineaciones de Gibraltar y Malta
Gibraltar (4-2-3-1): Jaylan Hankins, Louie Annesley, Dan Bent, Bernardo Lopes, Julian Valarino, Kian Ronan, Han Stevens, Nicholas Pozo, Carlos Richards, Dylan Borge, Graeme Torrilla. DT: Scott Wiseman.
Malta (4-2-3-1): Henry Bonello, Zach Muscat, Kurt Shaw, Enrico Pepe, Ryan Camenzuli, Matthew Guillaumier, Teddy Teuma, Carlo Lonardelli, Joseph Mbong, Irvin Cardona, Ilyas Chouaref. DT: Emilio De Leo.
La previa de Gibraltar y Malta: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 16 de noviembre
- Hora: 16:45 (hora de Argentina)
- Historial: 4 cruces — Gibraltar ganó 1, Malta ganó 2 y empataron 1
- Último antecedente: 01/10/2026: Malta 1-1 Gibraltar