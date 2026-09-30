Dónde ver EN VIVO Malta vs. Gibraltar por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Malta y Gibraltar se enfrentan este jueves 1 de octubre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Malta llega con la ilusión de sumar su segundo triunfo consecutivo en la Liga de Naciones y este jueves 1 de octubre se mide con Gibraltar en un duelo directo por la zona baja del grupo.

Ninguno de los dos pelea arriba, pero en la fase de grupos cada punto pesa para no quedar último. Es la clase de partido que puede definir el rumbo de la temporada para ambas selecciones.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Malta arrancó la competencia con un triunfo 2-1 como visitante ante Andorra, resultado que la deja con 3 puntos y la ubica en la mitad de tabla de su categoría. Llega como favorita a este cruce y con la chance de estirar su buen inicio si logra manejar la presión de jugar en casa.

Gibraltar, por su parte, todavía no ganó en el torneo: rescató un empate 0-0 como local frente a Andorra en su presentación. Necesita sumar de visitante para no quedar rezagada en las primeras fechas y salir de la zona incómoda de la tabla.

Publicidad

El historial entre Malta y Gibraltar

El historial entre ambos es corto pero favorable para Malta, que ganó dos de los tres antecedentes y solo perdió uno, allá por 2014 cuando Gibraltar se impuso 1-0. En los dos enfrentamientos más recientes, disputados en 2023 y 2020, Malta se quedó con la victoria sin recibir goles. En total, Malta convirtió tres tantos contra uno de Gibraltar en estos cruces.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 06/09/2023 Malta vs. Gibraltar 1-0 Friendlies 07/10/2020 Malta vs. Gibraltar 2-0 Friendlies 04/06/2014 Gibraltar vs. Malta 1-0 Non-FIFA Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Suiza 2 2 0 0 6 0 +6 6 2 Albania 2 2 0 0 5 0 +5 6 3 España 2 2 0 0 7 3 +4 6 4 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6 5 Suecia 2 2 0 0 5 2 +3 6 6 Eslovaquia 2 2 0 0 4 1 +3 6 7 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6 8 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6 9 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6 10 Francia 2 2 0 0 2 0 +2 6 11 Finlandia 2 1 1 0 7 0 +7 4 12 Islandia 2 1 1 0 4 1 +3 4 13 Bosnia y Herzegovina 2 1 1 0 4 2 +2 4 14 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4 15 Eslovenia 2 1 1 0 2 0 +2 4 16 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4 17 Irlanda del Norte 2 1 1 0 1 0 +1 4 18 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4 19 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3 20 Inglaterra 2 1 0 1 4 3 +1 3 21 Italia 2 1 0 1 4 3 +1 3 22 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3 23 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3 24 Bélgica 2 1 0 1 2 1 +1 3 25 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 26 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3 27 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3 28 Croacia 2 1 0 1 3 5 -2 3 29 Luxemburgo 2 1 0 1 2 4 -2 3 30 Islas Feroe 2 0 2 0 2 2 +0 2 31 Estonia 2 0 2 0 1 1 +0 2 32 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1 33 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1 34 Kazajistán 2 0 1 1 2 3 -1 1 35 Bulgaria 2 0 1 1 1 2 -1 1 36 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1 37 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1 38 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1 39 Hungría 2 0 1 1 0 1 -1 1 40 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1 41 Moldavia 2 0 1 1 1 3 -2 1 42 Polonia 2 0 1 1 1 3 -2 1 43 Bielorrusia 2 0 1 1 0 2 -2 1 44 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1 45 Escocia 2 0 1 1 0 3 -3 1 46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0 47 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Rumania 2 0 0 2 3 6 -3 0 49 República Checa 2 0 0 2 1 4 -3 0 50 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0 51 Turquía 2 0 0 2 1 5 -4 0 52 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0 53 Macedonia del Norte 2 0 0 2 0 5 -5 0 54 San Marino 2 0 0 2 0 10 -10 0

Publicidad

Tabla actualizada al 30 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 13:00 hs

En síntesis