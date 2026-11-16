Gibraltar vs. Malta: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Gibraltar recibe a Malta este lunes 16 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Liga de Naciones. El empate de hace apenas un mes y medio entre estos dos todavía está fresco, y ahora se repite el cruce con ambos necesitados de sumar en un grupo que se les complica. Malta llega con la chance de meterle presión a Andorra en la tabla, mientras Gibraltar busca cortar una racha floja.
No hay demasiado margen de error para ninguno de los dos en esta Liga de Naciones, y un resultado positivo puede cambiar el panorama en lo que queda del grupo.
La actualidad de ambos equipos
Gibraltar llega golpeado después de caer 2-0 como visitante ante Andorra, un traspié que lo dejó con apenas 2 puntos en tres partidos. Antes de esa derrota había rescatado un empate sin goles de local frente al mismo rival y otro 1-1 ante Malta, así que el equipo no logra despegar en el arranque del torneo.
Malta, en cambio, viene de ganarle 1-0 a Andorra como local y de a poco empieza a mostrar regularidad. El empate ante Gibraltar fue el único traspié reciente en una seguidilla donde también sumó una victoria 2-1 de visitante frente a Andorra, y esa racha lo tiene con 7 puntos, bien arriba en la clasificación general de la Liga de Naciones.
El historial entre Gibraltar y Malta
Se enfrentaron cuatro veces y la historia favorece a Malta, que ganó dos de esos duelos por uno de Gibraltar y un empate. En las últimas presentaciones el equipo maltés también se impuso en goles, con 4 convertidos contra 2 recibidos.
El antecedente más reciente es justamente el 1-1 de octubre, que corta una racha de triunfos malteses y deja claro que Gibraltar puede complicarle el partido si aprovecha sus chances.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/10/2026
|Malta vs. Gibraltar
|1-1
|UEFA Nations League
|06/09/2023
|Malta vs. Gibraltar
|1-0
|Friendlies
|07/10/2020
|Malta vs. Gibraltar
|2-0
|Friendlies
|04/06/2014
|Gibraltar vs. Malta
|1-0
|Non-FIFA Friendlies
Horario del partido
- Argentina: 16:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 5
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Lituania vs. Liechtenstein — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Gibraltar y Malta se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Gibraltar suma 2 puntos en el torneo.
- Malta suma 7 puntos en el torneo.