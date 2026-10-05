Dónde ver EN VIVO Suiza vs. Macedonia del Norte por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Suiza llega al martes 6 de octubre con el envión de tres victorias seguidas y la chance de meterse entre los mejores del grupo en la Liga de Naciones. Macedonia del Norte, en cambio, todavía no sumó ni un punto en el torneo.
Es la cuarta fecha del certamen y Suiza pelea por los puestos de arriba de la tabla, mientras que Macedonia del Norte busca cortar una racha negativa que ya lleva tres partidos sin sumar.
Horario del partido
- Argentina: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
El equipo suizo viene de ganarle 2-1 a Eslovenia de local y antes había goleado 3-0 a Escocia de visitante, además del triunfo por el mismo marcador ante este mismo rival. Con 9 puntos en 3 partidos, marcha segundo en la tabla y quiere seguir prendido a la punta.
Macedonia del Norte no logra despegar: cayó 0-2 ante Escocia de local, antes había perdido 0-2 con Eslovenia de visitante y también sumó una derrota 0-3 frente a Suiza. Sin puntos todavía, el equipo necesita una reacción urgente para no quedar completamente afuera de la pelea.
El historial entre Suiza y Macedonia del Norte
El único antecedente entre ambos es reciente y clarísimo: Suiza goleó 3-0 a Macedonia del Norte hace apenas unos días, en el arranque de esta misma Liga de Naciones. No hay más historia entre las dos selecciones, así que este martes se escribe apenas el segundo capítulo de un cruce parejo en cantidad pero lejos de serlo en la cancha.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/09/2026
|Macedonia del Norte vs. Suiza
|0-3
|UEFA Nations League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Suiza y Macedonia del Norte se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Suiza suma 9 puntos tras vencer a Eslovenia, Escocia y Macedonia del Norte.
- Macedonia del Norte suma 0 puntos en el torneo.