Dónde ver EN VIVO Suiza vs. Macedonia del Norte por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Suiza y Macedonia del Norte se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Suiza llega al martes 6 de octubre con el envión de tres victorias seguidas y la chance de meterse entre los mejores del grupo en la Liga de Naciones. Macedonia del Norte, en cambio, todavía no sumó ni un punto en el torneo.

Es la cuarta fecha del certamen y Suiza pelea por los puestos de arriba de la tabla, mientras que Macedonia del Norte busca cortar una racha negativa que ya lleva tres partidos sin sumar.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El equipo suizo viene de ganarle 2-1 a Eslovenia de local y antes había goleado 3-0 a Escocia de visitante, además del triunfo por el mismo marcador ante este mismo rival. Con 9 puntos en 3 partidos, marcha segundo en la tabla y quiere seguir prendido a la punta.

Macedonia del Norte no logra despegar: cayó 0-2 ante Escocia de local, antes había perdido 0-2 con Eslovenia de visitante y también sumó una derrota 0-3 frente a Suiza. Sin puntos todavía, el equipo necesita una reacción urgente para no quedar completamente afuera de la pelea.

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El historial entre Suiza y Macedonia del Norte

El único antecedente entre ambos es reciente y clarísimo: Suiza goleó 3-0 a Macedonia del Norte hace apenas unos días, en el arranque de esta misma Liga de Naciones. No hay más historia entre las dos selecciones, así que este martes se escribe apenas el segundo capítulo de un cruce parejo en cantidad pero lejos de serlo en la cancha.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 26/09/2026 Macedonia del Norte vs. Suiza 0-3 UEFA Nations League

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis