Shea Cruyff-Beane, jugador del Gimnastic de Tarragona, forma parte del Sub 18 para una gira por Portugal.

En la última fecha FIFA del año, la Selección de Estados Unidos sorprendió, ya que en la convocatoria para el combinado Sub 18 aparece el nombre de Shea Cruyff–Beane, el nieto del mítico Johan Cruyff, quien marcó una era tanto en su paso por Barcelona como por Ajax.

Shea Cruyff-Beane tiene la posibilidad de jugar para España (nacimiento), Países Bajos (parte materna) y Estados Unidos (parte paterna), por lo que finalmente se decantó para iniciar su recorrido a nivel selección con el combinado norteamericano.

El volante, se desempeña en el Gimnastic de Tarragona de la segunda división de España, y con Estados Unidos viajará a Portugal para disputar dos encuentros amistosos. Uno de ellos será contra el país local, mientras que en el segundo se enfrentará a Noruega.

Cabe destacar que al ser selecciones juveniles, Shea Cruyff-Beane no quedará blindado para jugar con Estados Unidos, por lo que si en el futuro tiene un cambio de parecer, podrá ser elegible para los otros dos países europeos, que aún no lo tuvieron en cuenta.

Los convocados de la Sub 18 de Estados Unidos.

Datos clave

Shea Cruyff-Beane fue convocado por Estados Unidos Sub 18 para la última fecha FIFA.

para la última fecha FIFA. El nieto de Johan Cruyff juega en el Gimnastic de la segunda división española.

de la segunda división española. Disputará dos amistosos en Portugal frente al seleccionado local y ante Noruega.