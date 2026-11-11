Mauricio Pochettino aceptó ser el nuevo DT de Manchester United a cambio de una millonada

El entrenador argentino llegó a un acuerdo con los Diablos Rojos y abandonará su puesto en la Selección de Estados Unidos.

Solo falta el anuncio oficial: Mauricio Pochettino será el nuevo entrenador de Manchester United. Los Diablos Rojos están en zona de descenso en la Premier League y la directiva del conjunto inglés tomó la decisión de reemplazar a Michael Carrick.

El exmediocampista británico supo ser una gloria del United en su etapa como jugador y había sustituido de manera interina a Rúben Amorim en enero de este año. Sin embargo, los malos resultados en este último tiempo llevaron a los dirigentes a optar por otra alternativa en el banco de suplentes y el elegido fue Pochettino.

El entrenador argentino tiene un contrato hasta 2030 con Estados Unidos y llegó hasta octavos de final en el Mundial 2026. Sin embargo, The Athletic reveló que Manchester United tomó la decisión de pagar los 10 millones de dólares de la cláusula de rescisión.

Mauricio Pochettino en el Mundial 2026 (Getty Images)

Cabe recordar que Pochettino ya conoce de sobra la Premier League, ya que estuvo al mando de tres equipos en esa liga en el pasado: Southampton, Tottenham Hotspur y Chelsea. ¿Su paso más exitoso? En los Spurs.

Todos los equipos que dirigió Mauricio Pochettino

RCD Espanyol (España) – 2009 a 2012

Southampton (Inglaterra) – 2013 a 2014

Tottenham Hotspur (Inglaterra) – 2014 a 2019

Paris Saint-Germain (Francia) – 2021 a 2022

Chelsea (Inglaterra) – 2023 a 2024

Selección de Estados Unidos – 2024 a 2026

Manchester United (Inglaterra) – desde noviembre de 2026

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La tabla de posiciones de la Premier League 2026-27