Fue campeón con Arsenal, jugó el Mundial 98 con Inglaterra, pero dilapidó 8,6 millones de dólares por sus adicciones

Entre fines de la década del 80 y comienzos de los 90, Arsenal vivió una de sus eras más gloriosas y Paul Merson fue un futbolista importante en ese periodo. El mediocampista se inició en los Gunners y tuvo su estreno en Primera División en la temporada 85/86, fue campeón seis oportunidades con Arsenal y una con Aston Villa, además fue convocado a la Selección de Inglaterra a la que representó en la Eurocopa 92 y el Mundial 98, pero todo cambió tras su retiro, el cual se produjo en el año 2006.

Merson tuvo problemas de adicciones tanto al alcohol como a la cocaína, pero él mismo se encargó de contar en un documental -Fútbol, juego y yo- que su peor adicción fue al juego. Allí perdió más de 7 millones de libras -equivalente a 8,6 millones de dólares- y que fue el gran problema de su vida. En los últimos años supo reconducir su vida y se estableció como comentarista en Sky Sports, además en 2024 participó del show televisivo inglés Strictly Come Dancing junto a la bailarina Karen Hauer.

Sus años en el fútbol

Como profesional, Paul Merson jugó entre 1985 y 2006. Sus comienzos fueron en Arsenal en una etapa gloriosa del club y allí conquistó -tras volver después de un breve paso por Brentford en el 87- la First Division 88/89 y 90/91, además de Community Shield 91, la FA Cup 92/93, la Copa de la Liga del mismo año y la Recopa de Europa 93/94. Permaneció en los Gunners hasta 1997 cuando pasó a Middlesbrough, una temporada más tarde llegó a Aston Villa y allí conquistó la Copa Intertoto del 2001. El tramo final de su carrera fue entre Portsmouth y Wallsal.

Merson en Arsenal. (Foto: Getty).

En lo que respecta a la Selección de Inglaterra, Paul Merson disputó 21 encuentros en los que marcó 16 tantos. Su primer gran certamen con el combinado nacional fue la Eurocopa 1992, la cual se jugó en Suecia y los ingleses quedaron eliminados en la fase de grupos. Seis años más tarde fue convocado al Mundial de Francia 1998, certamen en el que Inglaterra se quedó afuera en octavos de final tras caer por penales ante Argentina, en esa tanda, Merson ejecutó un penal y convirtió.

Paul Merson en 1998 con la casaca de Inglaterra. (Foto: Getty).

Adicciones, bancarrota y documental

En 2021, salió el documental Fútbol, juego y yo -Football, gambling and me- en el cual Paul Merson relata en primera persona el calvario que atravesó. Allí afirma haber sido adicto al alcohol, la cocaína, pero afirma que su peor pesadilla fue el juego. Inclusive en ese trabajo audiovisual lo deja bien claro: “He sido adicto al alcohol y a la cocaína, pero sin duda lo más destructivo y con lo que todavía lucho hoy en día es el juego”.

Merson en Aston Villa. (Foto: Getty).

“Si quiero emborracharme o drogarme, tengo que ponerme algo en la nariz o dentro de mí. El juego ya está dentro de ti, esperando constantemente, hablándote. No hay mayor emoción en el mundo que marcar un gol. Pero cuando salí del campo, la diferencia entre mí y los demás era que necesitaba esa emoción para continuar”, agrega Merson.

En relación al motivo que lo llevó a exponer sus adiciones en un documental, Merson lo tiene muy claro: “No quiero que nadie pase por lo que yo pasé, y no quiero que la gente pase por lo que pasó mi esposa Kate. La cantidad de personas que me han dicho que les ha impactado positivamente ha sido asombrosa. Con suerte esto ayuda a una persona y esa persona ayuda a 100 más porque todos a su alrededor también se vuelven más felices”.

Paul Merson en la actualidad. (Foto: Getty).

Cabe destacar que durante el confinamiento por la pandemia del Covid, Merson apostó una suma importante de dinero, la cual lógicamente perdió, y la misma era para poder comprar una nueva casa junto a su esposa. Después de esa situación, las cuentas de la familia solamente las dirige Kate -su esposa- y Merson se dedica a trabajar.

En 2020, relató que estuvo a punto de quitarse la vida en un crudo relato en una columna en Daily Star: “No encontraba una salida. Tenía las pastillas en la mano… No me tomé las suficientes, pero las tenía ahí, con vodka. Fue espantoso. El único motivo por el que no lo hice fueron mi mujer y mis hijos. Y por tener algo de conciencia. Quizás miedo, también. Cuando estás así, no eres capaz de ver cómo salir”.

Comentarista deportivo y participación en Strictly Come Dancing

Desde hace tiempo, Paul Merson trabaja como comentarista deportivo en la prestigiosa cadena Sky Sports, allí suele tener participación en el programa Soccer Saturday. Por otro lado, en el año 2024 participó de un popular certamen televisivo inglés llamado Strictly Come Dancing, allí bailó junto a Karen Hauer.

Paul Merson y Karen Hauer.

