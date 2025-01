Publicaron un nuevo ranking de los mejores arqueros del mundo: la controversial posición de Dibu Martínez

Tras cerrar el año conquistando el premio Lev Yashin en la gala del Balón de Oro y también el FIFA The Best en su puesto, Emiliano Martínez no fue tan bien considerado en el ranking mundial de arqueros que elaboró y publicó el portal GiveMeSport, poniendo en análisis cinco factores determinantes: Vallas invictas, relevancia para su club, presencias internacionales de selección, distribución de pelota y atajadas.

El campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina no salió tan favorecido por el manejo de esos datos para elaborar una clasificación entre una veintena de arqueros de élite y terminó ocupando la quinta posición mundial, tercera considerando solo a los arqueros de la Premier League y segunda contemplando a los sudamericanos.

El primer lugar del ranking de GiveMeSport fue para Alisson Becker, arquero brasileño del Liverpool; seguido por Thibaut Courtois del Real Madrid y David Raya del Arsenal. También por encima de Dibu Martínez se ubicó Jan Oblak, del Atlético de Madrid.

Emiliano Martínez, el mejor arquero del mundo para France Football y FIFA.

Los factores que influyeron en la elección

Vallas invictas: “El número de porterías a cero que han registrado es un fuerte indicador de su calidad. Pero es importante recordar que algunos equipos tienen defensas más fuertes que otros”, se fundamentó.

Relevancia para sus clubes: “Si constantemente realizan atajadas de clase mundial y ayudan a su equipo en cada minuto, ocuparán un lugar destacado en la clasificación, incluso si no están en los clubes más importantes”, se explicó al respecto desde el portal.

Partidos internacionales: “Las actuaciones con sus selecciones nacionales van de la mano con el éxito de sus clubes, lo que los hace completos”, refirieron desde GiveMeSport.

Distribución: “Como parte del fútbol moderno, los porteros deben ser capaces de iniciar ataques con pases precisos”, se explicó.

Atajadas: “Como el pan de cada día de un portero, deben ser capaces de realizar paradas de talla mundial con regularidad”, señalaron desde el portal.

Alisson Becker, el mejor valorado por GiveMeSport.

El ranking de arqueros completo

Allison Becker – Liverpool Thibaut Courtois – Real Madrid David Raya – Arsenal Jan Oblak – Atlético de Madrid Emiliano Martínez – Aston Villa Diogo Costa – Porto Ederson – Manchester City Andre Onana – Manchester United Yann Sommer – Inter de Milán Manuel Neuer – Bayern Munich Gregor Kobel – Borussia Dortmund Mike Maignan – Milan David De Gea – Fiorentina Gianluigi Donnarumma – PSG Unai Simon – Athletic de Bilbao Lukas Hradecky – Bayer Leverkusen Giorgi Mamardashvili – Valencia Marc-Andre Ter Stegen – Barcelona Guglielmo Vicario – Tottenham Jordan Pickford – Everton