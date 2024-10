La ausencia de Kylian Mbappé será la baja más dura que deberá enfrentar la Selección de Francia en esta doble fecha de UEFA Nations League, en la que enfrentará a sus pares de Israel y Bélgica. Sin embargo, su ausencia no significa que lo sucedido hace unos días en Lille haya pasado desapercibido y sus compañeros hablaron por él.

Kylian es el referente de Francia desde la conquista de la Copa del Mundo en 2018, y capitán del seleccionado galo desde que Hugo Lloris decidió retirarse de la Selección. Aún así, entre semana fue abucheado y silbado en su propia tierra, durante la visita del Real Madrid al LOSC Lille.

“No entiendo por qué [lo silbaron]. Es parte del fútbol, pero no tiene que ser fácil vivir eso en tu país“, declaró Ibrahima Konaté en conferencia de prensa. El defensor de 25 años es uno de los que se postuló para portar la cinta de capitán tras los retiros de Lloris, Giroud y Griezmann de la selección, y de la ausencia de Mbappé de la lista.

Mbappé fue silbado en Francia entre semana. IMAGO

Mbappé “no tiene vida” para Konaté

Konaté también reconoció que la vida de Kylian Mbappé es una que no muchos podrían soportar, incluso él mismo no se vería capaz de aguantarlo. “No tiene vida. Es proporcional a todo lo que le rodea. Kylian genera reacciones de todo tipo. No es fácil”, destacó el defensor del Liverpool, sobre la vida ‘privada’ del hoy jugador del Real Madrid.

Konaté mostró su respaldo a Mbappé. IMAGO

“A veces me pongo en su lugar y no sé si aguantaría tanta atención“, completó Konaté, quien aún no logró ganar ningún título con la Selección de Francia, aunque ya sabe lo que es levantar cuatro preseas en el fútbol inglés con la camiseta del club Red.

La ausencia de Mbappé de la convocatoria se debe a una molestia muscular, y no a nada de lo sucedido en Lille hace algunos días. El siete del Real Madrid mantiene una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda desde el partido contra el Alavés y no está al 100% desde lo físico, por lo que Deschamps prefirió cuidarlo.

“Hablé con Kylian, tiene un problema que no es serio pero que requiere que se cuide y se recupere bien. No estoy aquí para tomar riesgos“, declaró el entrenador galo en diálogo con los medios, al explicar la ausencia del capitán francés de la lista.