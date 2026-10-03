Gales vs. Dinamarca: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

A Gales no le dio tiempo ni de digerir la derrota: apenas una semana después de caer con Dinamarca, se vuelven a cruzar este domingo 4 de octubre por la cuarta fecha de la Liga de Naciones.
Ninguno de los dos llega con margen en la tabla y los tres puntos pesan para no quedar relegados en el grupo. Es, además, la chance de Gales de vengar la caída reciente ante el mismo rival.
Horario del partido
- Argentina: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Gales llega golpeado pero con un repunte fresco: después de perder con Dinamarca y con Portugal, se sacó la mufa goleando 2-1 a Noruega de local. Con 3 puntos en 3 partidos, el equipo necesita confirmar esa mejora ante un rival que lo tiene bien estudiado.
Dinamarca, por su parte, viene de un traspié doloroso: cayó 4-2 como local frente a Portugal después de haber goleado justamente a Gales en el partido anterior. La irregularidad es la marca de los daneses en este arranque de Liga de Naciones, con una victoria y dos derrotas en sus últimos tres compromisos.
El historial entre Gales y Dinamarca
El historial es claramente favorable a Dinamarca, que ganó 8 de los 12 enfrentamientos entre ambos, contra 4 triunfos galeses y ningún empate. La diferencia de gol también habla a las claras: 18 a 9 a favor de los daneses.
El antecedente más fresco es el de la semana pasada, cuando Dinamarca se impuso 2-0 en su campo. Gales no le gana a este rival desde 2008.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|27/09/2026
|Dinamarca vs. Gales
|2-0
|UEFA Nations League
|26/06/2021
|Gales vs. Dinamarca
|0-4
|UEFA European Championship
|16/11/2018
|Gales vs. Dinamarca
|1-2
|UEFA Nations League
|09/09/2018
|Dinamarca vs. Gales
|2-0
|UEFA Nations League
|19/11/2008
|Dinamarca vs. Gales
|0-1
|Friendlies
|09/06/1999
|Gales vs. Dinamarca
|0-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|10/10/1998
|Dinamarca vs. Gales
|1-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|11/09/1990
|Dinamarca vs. Gales
|1-0
|Friendlies
|14/10/1987
|Dinamarca vs. Gales
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|09/09/1987
|Gales vs. Dinamarca
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
- Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Gales y Dinamarca se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Gales suma 3 puntos en el torneo.
- Dinamarca suma 3 puntos en el torneo.