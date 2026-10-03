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Liga de Naciones

Gales vs. Dinamarca: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Gales y Dinamarca se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Wales vs. Denmark, Liga de Naciones
Wales vs. Denmark, Liga de Naciones

A Gales no le dio tiempo ni de digerir la derrota: apenas una semana después de caer con Dinamarca, se vuelven a cruzar este domingo 4 de octubre por la cuarta fecha de la Liga de Naciones.

Ninguno de los dos llega con margen en la tabla y los tres puntos pesan para no quedar relegados en el grupo. Es, además, la chance de Gales de vengar la caída reciente ante el mismo rival.

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Horario del partido

  • Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Gales llega golpeado pero con un repunte fresco: después de perder con Dinamarca y con Portugal, se sacó la mufa goleando 2-1 a Noruega de local. Con 3 puntos en 3 partidos, el equipo necesita confirmar esa mejora ante un rival que lo tiene bien estudiado.

Dinamarca, por su parte, viene de un traspié doloroso: cayó 4-2 como local frente a Portugal después de haber goleado justamente a Gales en el partido anterior. La irregularidad es la marca de los daneses en este arranque de Liga de Naciones, con una victoria y dos derrotas en sus últimos tres compromisos.

El historial entre Gales y Dinamarca

El historial es claramente favorable a Dinamarca, que ganó 8 de los 12 enfrentamientos entre ambos, contra 4 triunfos galeses y ningún empate. La diferencia de gol también habla a las claras: 18 a 9 a favor de los daneses.

El antecedente más fresco es el de la semana pasada, cuando Dinamarca se impuso 2-0 en su campo. Gales no le gana a este rival desde 2008.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
27/09/2026Dinamarca vs. Gales2-0UEFA Nations League
26/06/2021Gales vs. Dinamarca0-4UEFA European Championship
16/11/2018Gales vs. Dinamarca1-2UEFA Nations League
09/09/2018Dinamarca vs. Gales2-0UEFA Nations League
19/11/2008Dinamarca vs. Gales0-1Friendlies
09/06/1999Gales vs. Dinamarca0-2UEFA European Championship Qualifiers
10/10/1998Dinamarca vs. Gales1-2UEFA European Championship Qualifiers
11/09/1990Dinamarca vs. Gales1-0Friendlies
14/10/1987Dinamarca vs. Gales1-0UEFA European Championship Qualifiers
09/09/1987Gales vs. Dinamarca1-0UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
  • Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Gales y Dinamarca se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Gales suma 3 puntos en el torneo.
  • Dinamarca suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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