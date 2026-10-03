Gales vs. Dinamarca: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Gales y Dinamarca se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

A Gales no le dio tiempo ni de digerir la derrota: apenas una semana después de caer con Dinamarca, se vuelven a cruzar este domingo 4 de octubre por la cuarta fecha de la Liga de Naciones.

Ninguno de los dos llega con margen en la tabla y los tres puntos pesan para no quedar relegados en el grupo. Es, además, la chance de Gales de vengar la caída reciente ante el mismo rival.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Gales llega golpeado pero con un repunte fresco: después de perder con Dinamarca y con Portugal, se sacó la mufa goleando 2-1 a Noruega de local. Con 3 puntos en 3 partidos, el equipo necesita confirmar esa mejora ante un rival que lo tiene bien estudiado.

Dinamarca, por su parte, viene de un traspié doloroso: cayó 4-2 como local frente a Portugal después de haber goleado justamente a Gales en el partido anterior. La irregularidad es la marca de los daneses en este arranque de Liga de Naciones, con una victoria y dos derrotas en sus últimos tres compromisos.

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El historial entre Gales y Dinamarca

El historial es claramente favorable a Dinamarca, que ganó 8 de los 12 enfrentamientos entre ambos, contra 4 triunfos galeses y ningún empate. La diferencia de gol también habla a las claras: 18 a 9 a favor de los daneses.

El antecedente más fresco es el de la semana pasada, cuando Dinamarca se impuso 2-0 en su campo. Gales no le gana a este rival desde 2008.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 27/09/2026 Dinamarca vs. Gales 2-0 UEFA Nations League 26/06/2021 Gales vs. Dinamarca 0-4 UEFA European Championship 16/11/2018 Gales vs. Dinamarca 1-2 UEFA Nations League 09/09/2018 Dinamarca vs. Gales 2-0 UEFA Nations League 19/11/2008 Dinamarca vs. Gales 0-1 Friendlies 09/06/1999 Gales vs. Dinamarca 0-2 UEFA European Championship Qualifiers 10/10/1998 Dinamarca vs. Gales 1-2 UEFA European Championship Qualifiers 11/09/1990 Dinamarca vs. Gales 1-0 Friendlies 14/10/1987 Dinamarca vs. Gales 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 09/09/1987 Gales vs. Dinamarca 1-0 UEFA European Championship Qualifiers

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

Gales y Dinamarca se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Gales suma 3 puntos en el torneo.

suma 3 puntos en el torneo. Dinamarca suma 3 puntos en el torneo.