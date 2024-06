A Samoa y Argentina los separa un océano, más de 10 mil kilómetros, un sinfín de costumbres y 180 puestos en el ranking FIFA de selecciones, pero eso no significa que no tengan puntos en común.

El país insular dio a conocer su lista de convocados para disputar la Copa de Naciones de Oceanía 2024 y en tierras criollas resonó el nombre de Alex-Junior Malauulu, quien se encuentra jugando en el fútbol argentino para el club San Jorge de Santa Fe. El joven de 18 años habló en exclusiva con BOLAVIP y en primer lugar respondió la pregunta reflejo que se hicieron aquellos que leyeron la convocatoria: ¿cómo terminó acá?

“Este es el mejor lugar para poder cumplir mi sueño”, asegura el mediocampista que nació en Australia. Hijo de padres samoanos, Alex-Junior tuvo su primer contacto albiceleste al conocer a Gabriel ‘Pocho’ Wilk, exjugador de Quilmes que pasó por las juveniles de la Selección Argentina y entrenó con el plantel que integraba Diego Maradona, posteriores campeones del Mundial de 1979 en Japón. Su lazo se fortaleció durante la participación de ambos en la Motivate Academy de la ciudad australiana de Canberra. Desde entonces, prácticamente no separaron caminos.

Después de pasar por diferentes clubes, ‘AJ’ -como es apodado- partió hacia Argentina de la mano de Wilk. “Amo el país, la gente, la comida y el fútbol. Siento que mi estilo de juego es definitivamente como el de un argentino, tal vez estaba destinado a nacer acá”. Malauulu dice tener a Messi como ídolo y lo intenta imitar en la posición en la que juega, suficientes argumentos para entender por qué fue citado para representar a Samoa como una de las promesas del plantel.

Imagen: Club San Jorge vía Instagram

Nació en Australia, pero juega para Samoa

– ¿Existió la posibilidad de jugar en la Selección de Australia?

– Siento que el fútbol australiano no se fija en personas de mi ascendencia cuando se trata de la selección nacional. Supongo que hay mucho de la política en el medio. Para mí un privilegio jugar para Samoa.

¿Por qué elegiste representar a la nación de tus padres? ¿Lo decidiste vos?

– No fue fácil para mí. Mucha gente me decía que, como tenía ascendencia samoana, tenía que jugar al rugby. El fútbol no era algo normal para la gente de mi cultura, pero yo era persistente en mi amor por el fútbol y me mantenía enfocado para demostrarles a los demás que estaban equivocados. Cuando cumplí 15 años, estaba aún más decidido a hacer que las cosas sucedieran por mi propio trabajo. Mi madre y mi padre apoyaron tanto mi decisión que ese año terminé cambiando de club, pasando de los O’Connor Knights Sub-16 a los Monaro Panthers Sub-23 con la ilusión de acercarme a formar parte de un plantel de Primera División. Ese mismo año recibí mi primera convocatoria de la selección nacional de Samoa para jugar el torneo sub-19 que clasifica al Mundial juvenil. Acepté sin dudarlo.

Los convocados de Samoa para la OFC Nations Cup 2024, vía Nahuel Lanzón en X.

Una vez en Argentina, AJ pasó un mes entrenando en las filas de Talleres de Córdoba y luego recaló en San Jorge por recomendación de Wilk, quien coordina y selecciona jugadores desde Australia, país en donde vive, con potencial a explotar. “Gabriel es un excelente entrenador y cuando me lo pidió ir a Argentina estuve encantado. Mis padres me brindaron su apoyo durante todo este viaje. En octubre del año pasado, mi madre viajó conmigo a Argentina y también se enamoró del país”, relató. Con un gran recorrido en las juveniles de Samoa, Malauulu forma parte del Centro de Reclutamiento y Perfeccionamiento de Futbolistas de San Jorge hasta el día de la fecha con la ilusión de formar parte de un club de Primera.

Su fanatismo por Messi

Alex Malauulu disputará la próxima Copa de Naciones de la OFC con 18 años y el día de mañana quiere seguir los pasos de Messi. “Leo siempre fue uno de mis jugadores favoritos y aspiro a ser como él. No me pierdo ninguno de sus partidos, desde el Inter de Miami hasta la Selección Argentina”.

Es que el astro de la Albiceleste también fue uno de los motivos por los cuales AJ aterrizó en Argentina. “Sinceramente, para mí estaba muy claro viajar hasta acá. Jugar en este país es un sueño hecho realidad para cualquier seguidor de Messi o Maradona. Este país perfeccionó el fútbol. Cuando se me presentó la oportunidad, la aproveché sin dudarlo”, aseguró. En la tierra del fútbol, Malauulu se inspira en las leyendas de nuestra Selección para el día de mañana transformarse en una referencia de su continente. Remember the name.