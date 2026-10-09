La revelación de Román Vega sobre Lamine Yamal: “No era profesional”

Román Vega hizo su debut absoluto con la Selección Argentina el pasado 30 de septiembre, en el amistoso internacional frente a Bolivia por la reciente fecha FIFA. En medio de ese contexto, el futbolista rompió el silencio y dejó una frase contundente ya hizo una revelación sobre Lamine Yamal, a raíz de que fueron compañeros en Barcelona.

Aunque es un dato poco conocido, el lateral izquierdo estuvo en Barcelona B en 2022-23, donde se sumó como refuerzo para aquella temporada. Por ese motivo, compartió vestuario con el chico sensación que encandila a todos y que viene de consagrarse campeón del Mundial 2026. En ese sentido, confesó que no esperaba que sea tan buen jugador.

Román Vega, en Barcelona B.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con DSports, el defensor fue tajante a pesar de la actualidad del crack de la Selección de España. “No me imaginaba que Lamine llegara a ser lo que es, ni un poco“, sentenció Román sobre Yamal y la tremenda actualidad que transita, donde hasta es uno de los principales candidatos a ganar el Balón de Oro.

Pocos segundos más tarde, continuó con su relato. “Tenía 15 años, no tenía un gramo de músculo y no era tan profesional, era muy chico él“, reveló Vega sobre aquel joven que empezaba a asomar en el conjunto catalán. No conforme con esa declaración, reconoció su esfuerzo y aseguró: “Pero bueno, el club le dio su lugar y evidentemente lo aprovechó“.

Lamine Yamal, crack de Barcelona. (Getty Images)

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Román Vega, sobre la despedida de Messi de la Selección Argentina

Román Vega se refirió a la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. “Los buenos momentos se me quedan en el corazón y la cabeza. No lo quería molestar, pero verlo a él te hace crecer“, reconoció en primera instancia. Además, soltó: “Me volví feliz a Rusia, era mi sueño verlo, poder tocarlo. Estaba en shock, no se me caían las lagrimas, pero lo disfrute mucho. En los reducidos no lo quería presionar, jaja“.

Román Vega y Lionel Messi en la Selección Argentina.

A su vez, dio a conocer un detalle desconocido. “Tengo la 33 firmada por el 10 (Messi)”, confesó el lateral izquierdo. Sobre ese momento, reveló: “Me estaba por ir sin nada cuando vi que Tagliafico se le acercó con un fibrón y una remera. Ahí dije ‘me pongo atrás de él y que sea lo que dios quiera’. Después empezaron a caer todos”.

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