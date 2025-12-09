Es tendencia:
River no avanzará por Kevin Amaro, Luciano Gondou ni Román Vega: el motivo

En las últimas horas, desde la dirigencia tomaron una drástica medida para con los refuerzos que pretendía Marcelo Gallardo.

Por Julián Mazzara

Stefano Di Carlo y Marcelo Gallardo trabajan en el mercado de pases.
El mercado de pases para River comenzó con muchísimas averiguaciones, pero con muy pocos avances. Claro, los directivos quieren llevar todo de a poco, pese a que Marcelo Gallardo desea contar con los refuerzos lo antes posible. Sobre todo para que inicien la pretemporada junto al plantel.

Mientras el principal deseo del entrenador de River es poder tener a Julio Soler para cubrir el hueco que dejó vacante la salida de Milton Casco, se hicieron sondeos por Luciano Gondou, Kevin Amaro y Román Vega. Pero el presidente Stefano Di Carlo, después de varios días, tomó la decisión de no avanzar por ellos.

Hay una razón para la decisión que tomó el sucesor de Jorge Brito: según pudo saber BOLAVIP, el presupuesto del elenco de Núñez para este mercado de pases será de 20.000.000 de dólares, y las incorporaciones del lateral derecho de Liverpool Fútbol Club, como así también del delantero y el lateral izquierdo de Zenit, superarían lo estipulado a desembolsar. Como si fuese poco, los rusos no aceptan préstamos.

Cabe destacar que en la primera reunión de Comisión Directiva que se realizó luego de los comicios electorales, Di Carlo informó que la nueva modalidad de contratación de futbolistas se modificará: “El fijo de la remuneración de los nuevos contratos de los jugadores no excederán el 60%, el resto será por objetivos. Los premios solo se afrontarán cuando haya resultados. No habrá nada intermedio”, manifestó ante los presentes.

Luciano Gondou (Prensa Zenit)

La modalidad de contratación que tendría River en 2026

Para lo que será el próximo mercado de pases, la idea de Stefano Di Carlo y compañía es poder sumar futbolistas mediante préstamos con cargo y opciones de compra.

A partir de esta medida evitarían adquirir jugadores por cifras muy elevadas y que, en caso de tener que venderlos en el futuro, la transferencia se concrete por un monto inferior al invertido.

DATOS CLAVES

  • Stefano Di Carlo fijó un presupuesto de 20.000.000 de dólares para el mercado de pases.
  • Marcelo Gallardo prioriza a Julio Soler tras descartarse a Gondou, Amaro y Vega.
  • Los nuevos contratos tendrán un fijo máximo del 60% y el resto por objetivos.
julián mazzara
Julián Mazzara

