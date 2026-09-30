Quién es Román Vega, la sorpresa de Lionel Scaloni en la formación de Argentina contra Bolivia

El surgido de las inferiores de Argentinos Juniors fue citado por primera vez para la Albiceleste y es titular contra Bolivia.

Poco más de dos meses después de la final del Mundial 2026, la Selección Argentina se reencuentra para afrontar tres partidos amistosos en el marco de la Fecha FIFA. Así las cosas, hace algunos días, Lionel Scaloni le puso punto final al misterio y confirmó la lista de convocados, incluyendo a Lionel Messi para su despedida.

El astro de la Albiceleste tendrá su gran despedida al participar del duelo ante Benín, el 6 de octubre en el Estadio Monumental. Mientras tanto, el DT de Pujato abre un nuevo ciclo en medio de la incertidumbre sobre su continuidad en el rol más allá de 2027.

Lo cierto es que la lista, que incluyó 28 nombres, tiene a un solo futbolista inédito: Román Vega. El lateral izquierdo fue convocado por primera vez para la Mayor tras sumar un año de experiencia en el viejo continente, más precisamente en Zenit de Rusia.

El surgido de Argentinos Juniors, hoy de 22 años, tuvo un paso por la Primera del Bicho y un pequeño ciclo a préstamo en Barcelona B antes de ser vendido al club ruso en una operación que rondó los 9 millones de dólares por el 90% de su pase.

Vega podrá mostrarse para un puesto que tiene pocos competidores luego de haber participado bajo las órdenes de Javier Mascherano en las selecciones Sub 23 y Sub 20, con presencia incluso en la cita mundialista de esta última categoría.

Román Vega en acción. (Foto: Nurphoto)

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Román Vega estuvo en el radar de River

A menos de 6 meses de su salida hacia el fútbol ruso, en diciembre de 2025, el Millonario lo tuvo en carpeta como una alternativa para el lateral izquierdo. El futbolista se mostró abierto a llegar al equipo dirigido por Marcelo Gallardo en ese entonces, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. Finalmente, Matías Viña se sumó unas semanas después para ocupar ese rol.

Román Vega, titular ante Bolivia

En medio de este panorama, este miércoles, un rato antes del pitazo inicial, Scaloni confirmó los 11 titulares de la Selección Argentina contra Bolivia y Román Vega fue uno de los elegidos. Así las cosas, ocupa el sector izquierdo de la última línea Albiceleste.