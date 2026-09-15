Quién es Román Vega, la sorpresa de Scaloni en la convocatoria de la Selección Argentina

El surgido de las inferiores de Argentinos Juniors fue citado por primera vez para la Albiceleste tras un año en Europa.

A casi dos meses de la final del Mundial 2026, la Selección Argentina se reencontrará a fin de mes para afrontar tres partidos amistosos en el marco de la Fecha FIFA. Lionel Scaloni presentó este martes la lista de convocados que incluye a Lionel Messi.

El astro de la Albiceleste tendrá su gran despedida al participar del duelo ante Benín, el 6 de octubre en el Estadio Monumental. Mientras tanto, el DT de Pujato abre un nuevo ciclo en medio de la incertidumbre sobre su continuidad en el rol más allá de 2027.

Lo cierto es que la lista, que incluyó 28 nombres, tiene a un solo futbolista inédito: Román Vega. El lateral izquierdo fue convocado por primera vez para la Mayor tras sumar un año de experiencia en el viejo continente, más precisamente en Zenit de Rusia.

Román Vega en su debut con Zenit. (Foto: @fczenit_en)

El surgido de Argentinos Juniors, hoy de 22 años, tuvo un paso por la Primera del Bicho y un pequeño ciclo a préstamo en Barcelona B antes de ser vendido al club ruso en una operación que rondó los 9 millones de dólares por el 90% de su pase.

Vega podrá mostrarse para un puesto que tiene pocos competidores luego de haber participado bajo las órdenes de Javier Mascherano en las selecciones Sub 23 y Sub 20, con presencia incluso en la cita mundialista de esta última categoría.

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Román Vega estuvo en el radar de River

A menos de 6 meses de su salida hacia el fútbol ruso, en diciembre de 2025, el Millonario lo tuvo en carpeta como una alternativa para el lateral izquierdo. El futbolista se mostró abierto a llegar al equipo dirigido por Marcelo Gallardo en ese entonces, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. Finalmente, Matías Viña se sumó unas semanas después para ocupar ese rol.

Los números de Román Vega en Zenit

Desde su desembarco a mediados de 2025, Román Vega disputó un total de 34 compromisos con la camiseta de Zenit entre todas las competencias. Aún no anotó goles ni repartió asistencias, pero ya sumó dos títulos en 2026: la Premier League y la Supercopa de Rusia.

Datos clave

Román Vega fue convocado por primera vez a la Selección Argentina por Scaloni.

fue convocado por primera vez a la Selección Argentina por Scaloni. 9 millones de dólares pagó Zenit por el 90% del pase del jugador.

pagó Zenit por el 90% del pase del jugador. Dos títulos en 2026 suma el lateral tras 34 partidos en el Zenit.