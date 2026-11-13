La Selección Argentina eligió las caras de la renovación del plantel de Lionel Scaloni

A través de un video, la AFA destacó a los juveniles convocados para esta fecha FIFA.

En la conferencia de prensa en la que confirmó su continuidad como entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni aseguró que uno de los motivos de esta decisión fue porque le dará lugar a una nueva camada de jóvenes, en lo que será el segundo recambio generacional de su ciclo.

“A partir de ahora empieza un momento importante en nuestro proceso, donde daremos la oportunidad a chicos que vienen empujando de atrás. Creemos que es el momento para que estos chicos en unos años puedan exprimirse a fondo”, fueron las palabras del entrenador en conferencia.

En este sentido, la cuenta oficial de la Selección Argentina, publicó un video en sus redes sociales, en el que se refirieron a estos dichos del DT y mostraron a distintos jugadores jóvenes del plantel que son considerados como parte clave dentro de la renovación del plantel.

Los primeros en aparecer fueron Nico Paz y Gianluca Prestianni. Los dos ofensivos se ganaron un lugar como titulares en el equipo y en esta fecha FIFA intentarán darle la razón a Scaloni. En esta posición, también fueron destacados Leonel Flores y Matías Soulé, quienes sumaron minutos en la pasada fecha FIFA.

Además, en el video está Franco Mastantuono. Si bien no fue parte de la lista de convocados para el Mundial, el surgido de las divisiones inferiores de River es una fija del ciclo Scaloni, a tal punto que llegó a portar la 10 en un partido de Eliminatorias, frente a Colombia.

Por otro lado, hay dos chicos mundialistas dentro de la lista de AFA como lo son Giuliano Simeone y José Manuel López, quienes son una fija desde el recambio para Scaloni. Además, el jugador de Atlético de Madrid, llegó a ser titular en la semifinal del mundo frente a Inglaterra.

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Finalmente, los otros cuatro que aparecen están en la mitad de cancha para atrás. Uno de ellos es Agustín Giay, quien hace las veces de titular en lugar del suspendido Molina. Otro es Román Vega, que fue titular en el amistoso ante Bolivia, mientras que los dos restantes son Valentín Barco y Valentín Gómez, otras jóvenes promesas.

Los otros juveniles del plantel de la Selección

Más allá de los que mostró el video, en la lista de Scaloni hay otros seis futbolistas convocados que también formarán parte de este recambio generacional. Los mismos son Santiago Beltrán (River), Aaron Anselmino (Chelsea), Mariano Troilo (Parma), Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Máximo Perrone (Como 1097) y Santiago Castro (Roma).

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