Nuevo traspié para Gallardo en Ecuador: cayó por penales ante Panamá

La Trí igualó 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios y perdió 7 a 6 en los penales para definir al tercer puesto de la Copa Kirin.

En el tercer y último partido amistoso de la gira por Asia, en el MUFG Stadium de Tokio, la Selección de Ecuador no pudo con la Selección de Panamá, empató 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios y luego cayó 7 a 6 por penales en el partido por el tercer puesto de la Copa Kirin.

De esta manera, se terminó la primera serie de prueba para Marcelo Gallardo como entrenador de la Trí. En este encuentro, el ‘Muñeco’ probó un equipo con mayoría de suplentes, teniendo en cuenta las formaciones que paró en los otros dos compromisos.

En este duelo, pasando la primera media hora de juego, el combinado panameño logró la apertura del marcador a través de Josue Vergara, mientras que en el complemento, apareció el ingresado Juan Riquelme Angulo para marcar el primer gol de la era Gallardo.

Ya en la tanda de penales, patearon ocho jugadores por cada equipo. Por el lado de Ecuador, convirtieron seis, mientras que fallaron sus remates Anthony Valencia y el mismo Riquelme. Del lado de Panamá, convirtieron siete, y solamente erró Victor Griffith.

Gallardo habló en conferencia

Luego de la tercera participación de su equipo, el entrenador argentino habló en conferencia de prensa, en donde fue autocrítico y dio su primer diagnóstico. Además, llevó tranquilidad ante la lesión de Estupiñán. “Pervis sufrió un golpe y tiene un leve esguince de rodilla. No hay nada de qué preocuparse”, dijo al respecto.

“Me gusta que a este equipo no le gusta perder. Me gusta esa mentalidad”, soltó para bancar a sus dirigidos. “Me voy con buenas sensaciones, de acuerdo con lo que yo creo que es el potencial de esta Selección”, continuó con sus declaraciones.

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Además, agregó: “Nos faltó consistencia en ataque. Vamos a seguir observando, porque todavía faltan jugadores importantes en La Tri”. Y tras asegurar que tendrán menos viaje en la próxima fecha FIFA, cerró: “Vamos a seguir potenciando una idea: ser protagonistas y presionar alto”.

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