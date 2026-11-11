Willian Pacho se refirió al gran presente de Enner Valencia en Boca: “Merece esto y más”

El defensor de la Selección Ecuador habló sobre el momento que vive el histórico delantero con Boca Juniors.

Aunque Enner Valencia anunció su retiro de la Selección de Ecuador tras el Mundial 2026, su huella en el vestuario de La Tri es imborrable. En medio de la fecha FIFA de noviembre, Willian Pacho, el defensor central ecuatoriano que milita en el PSG, fue consultado sobre la racha goleadora que Valencia atraviesa en Boca Juniors.

“Me da mucha alegría siempre. Yo creo que él es un gran referente de nosotros. Para mí, especialmente, era una persona que, desde que llegué aquí, siempre fue buena conmigo. Un buen capitán que siempre hizo las cosas bien.

“Ver lo que está pasando en estos momentos me da mucha alegría, mucha felicidad. Se merece esto y muchas cosas más, y espero que siga siendo así”, Pacho opinó sobre el momento de Valencia en el fútbol argentino, via Daniel Ordóñez de DobleCinco.

Los números de Valencia en La Tri

Desde su debut con la Selección de Ecuador, un inusual 29 de febrero de 2012, en el triunfo por 2-0 contra Honduras, hasta su último partido, en los 16avos de final del Mundial 2026 frente a México (derrota por 2-0), Valencia marcó una era en el fútbol ecuatoriano.

Enner Valencia festeja su gol ante Defensa y Justicia.

Enner disputó 109 partidos con La Tri, de acuerdo con Transfermarkt, y anotó 49 goles (un promedio de 0,45 goles por partido). Sin embargo, el máximo goleador histórico de la selección no tuvo el mejor cierre a su etapa, ya que se despidió del Mundial 2026 sin anotar goles.

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La agenda de Ecuador

Mientras Valencia y Boca se juegan la vida en las últimas semanas de 2026, con la posibilidad de conquistar hasta cuatro títulos más, la Selección de Ecuador disputará dos amistosos. La selección dirigida por Marcelo Gallardo, quien desafectó a dos jugadores de Atlético Mineiro, buscará encontrar su sistema de juego y cortar la racha de derrotas.

La Tri cayó en sus últimos cuatro encuentros, incluida la eliminación mundialista ante México. Si bien dos de esas derrotas se definieron por penales, Ecuador anotó apenas un gol durante la fecha FIFA de octubre y sufrió una dura caída por 3-0 ante Corea del Sur.

Ecuador recibirá a Costa Rica (el 13 de noviembre en Quito) y a Bolivia (el 17 de noviembre en Guayaquil) en la segunda ventana internacional desde el retiro de su máximo goleador.

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En síntesis