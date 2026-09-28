El atacante ingresó a los 12 minutos del complemento, marcó un triplete y dio vuelta el partido ante Racing para avanzar a las semis de la Copa Argentina.

Enner Valencia tuvo su tarde soñada. El ecuatoriano ingresó al campo de juego a los 12 minutos del complemento, cuando Racing le ganaba 2 a 0 a Boca y se metía en la semifinal de la Copa Argentina. Sin lugar a dudas, el ingreso de Valencia fue determinante para el curso del partido ya que anotó tres goles y de esta manera el Xeneize logró dar vuelta el partido.

El furor por Valencia en las redes sociales hizo que muchos ecuatorianos le pidan a Marcelo Gallardo que lo convoque nuevamente a la Selección de Ecuador. Cabe destacar que el Muñeco tuvo su estreno en La Tri en eta fecha FIFA y en la nómina no apareció Enner, una decisión lógica pensando en el recambio.

Tras brillar ante Racing, Enner Valencia fue consultado sobre su situación en la Selección de Ecuador y fue tajante: “Ya tomé la decisión de parar acá. Se dio así. Agradezco a Dios por todos los momentos maravillosos que pasé en la selección. Les dije ‘gracias’ y espero que les vaya muy bien”.

Enner Valencia celebra ante Racing. (Foto: Getty).

El pedido en las redes a Marcelo Gallardo

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Los números de Enner Valencia en Boca

Desde su llegada a Boca en el último mercado de pases, Enner Valencia ya disputó un total de 9 compromisos en los que aportó 4 goles y 1 asistencia en solamente dos titularidades.

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