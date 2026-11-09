Hernán Galíndez llenó de elogios a Enner Valencia: “Está cerca de ser ídolo de Boca”

Luego de ser protagonista con el gol agónico que significó el título de la Tabla Anual, los protagonistas continúan enalteciendo al ecuatoriano.

El sábado por la tarde, Boca se consagró Campeón de Liga tras convertirse en el líder absoluto de la Tabla Anual 2026 al término de la temporada regular. En una definición infartante, Enner Valencia marcó el gol en el último minuto para sellar el 1-0 frente a Defensa y Justicia, lo que desató un enorme delirio en La Bombonera para festejar el trofeo.

En ese sentido, Hernán Galíndez fue el que rompió el silencio en las últimas horas y se refirió a lo hecho por el gran protagonista del fin de semana, que le brindó un nuevo título doméstico al Xeneize. Cabe recordar que fueron compañeros en la Selección de Ecuador durante muchos años, donde forjaron una estrecha relación tras ser los referentes.

Enner Valencia y Hernán Galíndez, en la Selección de Ecuador.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con ESPN, el arquero de Huracán fue contundente. “Somos amigos hace un montón de tiempo“, aclaró en primera instancia el experimentado guardameta. Sin embargo, pocos segundos más tarde, redobló la apuesta y fue por más. “Yo creo que ya está cerca de ser ídolo de Boca“, sentenció Galíndez.

No conforme con esa declaración, incluyó la figura del máximo goleador de la historia del Xeneize en una equiparación desigual. “Con el pase de Copa contra Racing más este gol que hizo ahora… No sé si está cerca de Martín Palermo, pero más o menos“, manifestó el oriundo de Rosario de 39 años que optó por nacionalizarse ecuatoriano.

Enner Valencia, delantero ecuatoriano de Boca Juniors.

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Un dato importante a tener en cuenta es que, desde su reciente arribo durante el cierre del mercado de pases de mitad de temporada y con 37 años, Enner Valencia disputó un total de 12 partidos oficiales con la camiseta de Boca. En ese breve lapso de tiempo, el centrodelantero convirtió 6 goles y repartió 2 asistencias a sus compañeros.

No solo eso, sino que además se trataron de momentos cruciales en el semestre y también de la temporada. Esto se debe al histórico hat-trick contra Racing, donde marcó 3 tantos para dar vuelta el partido por los cuartos de final de la Copa Argentina. Y por si todavía quedaban dudas, anotó el 1-0 ante Defensa y Justicia que significó ganar la Tabla Anual.

Enner Valencia, delantero ecuatoriano de Boca Juniors.

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La posible agenda de Boca hasta fin de año

Sábado 14/11, a las 19 | Boca vs. Banfield | Semifinal de la Copa Argentina

| Semifinal de la Copa Argentina Sábado 21/11, a las 19.30 | Boca vs. Atlético Mineiro | Final de la Copa Sudamericana

| Final de la Copa Sudamericana Semana del 25/11 | Octavos de final del Torneo Clausura

Fin de semana del 29/11 | Cuartos de final del Torneo Clausura*

Viernes 4/12 | Final de la Copa Argentina*

Fin de semana del 6/12 | Semifinal del Torneo Clausura*

Sábado 12/12 | Final del Torneo Clausura*

Sábado 19/12 | Trofeo de Campeones**

*Si clasifica.

**Si gana el Torneo Clausura.