Pedri aseguró que Lionel Messi es el mejor futbolista de la historia: “No he visto nada igual”

El mediocampista de Barcelona le puso punto final al debate y fue contundente sobre su opinión del astro argentino.

Lionel Messi es uno de los futbolistas más destacados de toda la historia, sino el mejor de todos los tiempos, y así lo confirman sus pares. En ese sentido, en esta oportunidad fue Pedri quien rompió el silencio y se refirió al inmenso legado que deja el astro argentino en el deporte. Lejos de bajarle el precio, lo llenó de elogios y enalteció aún más su figura.

Pedri y Lionel Messi en el FC Barcelona.

En una entrevista exclusiva con DSports, fue contundente. “Tuve la suerte de poder jugar con él. Fue un año, se me hizo corto. Me hubiese gustado estar muchos años más“, manifestó el mediocampista español en primera instancia. “Tanto en los entrenamientos como en los partidos, aunque no te dijese nada, simplemente con verlo aprendías de él“, aseguró.

Inmediatamente después, redobló la apuesta y se sinceró. “Para mí es el mejor de la historia, sin dudas“, sentenció Pedri sobre Messi. Pocos segundos más tarde, volvió a elogiar al argentino y aportó más argumentos. “Hay gente que dice lo contrario, pero yo no he visto nada igual. No se lo puede comparar con nadie“, sostuvo sin titubear.

Lionel Messi, Pedri y Antoine Griezmann en el FC Barcelona. (Getty Images)

No conforme con esas declaraciones, continuó con su idea. “Hay gente que lo ve los fines de semana, pero yo lo he visto en los entrenamientos y te das cuenta que es superior al resto“, expresó el oriundo de Tenerife. Además, también añadió: “Los controles, la manera de llevar el balón pegado al pie. Si un jugador da 3 toques, él daba 7“.

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Te podía regatear en cualquier momento. Dentro de un partido, lo veías con 2 y se la dabas igual porque sabías que iba a salir“, soltó el reciente campeón del mundo. Y aportó: “Dentro del campo nos entendíamos muy bien. Era muy fácil para mí. Solo era dársela y ver qué hacía“.

"TUVE LA SUERTE DE JUGAR CON MESSI, PERO SE ME HIZO CORTO"



Pedri, jugador de Barcelona, habló de su convivencia con el argentino durante una temporada en el Blaugrana.@diegokorol10 #DSPORTSNoticias pic.twitter.com/vJ51LYBhEB — DSPORTS (@DSports) October 23, 2026

Por otro lado, no le esquivó a la polémica sobre un posible adiós en el Camp Nou. “Se merece una despedida como es él. Es el mejor que ha pasado por este club y el mejor de la historia“, analizó con vistas hacia un posible partido homenaje. De hecho, para cerrar, culminó: “Cuando se retire del fútbol, puede hacer una despedida aquí en Barcelona“.

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