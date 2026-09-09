Pedri reveló el gesto clave que tuvo Messi en su llegada a Barcelona

El canario recordó también cómo fue su experiencia fallida en Real Madrid y cómo se dio su arribo al conjunto catalán, muy importante para su familia.

Pedro González López, popularmente conocido como Pedri es uno de los mejores jugadores del mundo. A sus 23 años ya se afianzó en Barcelona, fue campeón de la Eurocopa y el Mundial con la Selección de España y promete mantenerse en la elite por años. Sus inicios fueron en el restaurante familia en las Islas Canarias, con un abuelo fanático del Barça.

Una prueba fallida en Real Madrid, el debut en Las Palmas en la temporada 2019/20 y el paso al Barcelona repleto de estrellas fue su camino en el fútbol hasta el momento. En diálogo con The Players Tribune, el canario relató cómo fue esa etapa de su vida que lo marcó para siempre.

El restaurante familiar y la importancia de su abuelo

El centrocampista recordó sus años en el negocio familiar: “Mi abuelo llevaba la Tasca Fernando, la mayor peña del Barça en las Canarias. Era un restaurante de tapas de los de toda la vida, con el techo de madera, las sillas de madera, la barra de madera, todo de madera. En las paredes había fotos de nuestra familia”.

Además, agregó: “Yo crecí corriendo entre las mesas. Mi abuela no soportaba que mi hermano y yo jugáramos la final del Mundial mientras ella iba llevando la comida a las mesas, así que siempre nos mandaba abajo, a la ´sala VIP´. Era como un pequeño sótano debajo del restaurante, donde guardaban el vino y las cajas. Pasé buena parte de mi infancia allí abajo, chutando la pelota contra la pared”.

Paso fallido por Real Madrid

Pedri recordó cómo fue su prueba en Real Madrid: “Mi padre me llevó a Madrid y, cuando llegué a la academia, todos los demás chicos estaban ya instalados en la residencia, e iban a clase todas las mañanas. Yo estaba por mi cuenta en el hotel todo el día, sin nada que hacer, aparte de mirar el teléfono hasta la hora del entrenamiento. Aquello no fue ideal para mi mentalidad. Después de una semana me enviaron de vuelta a casa. Simplemente no tenía que ser. Para ser sincero, fue una cura de humildad“.

“No es agradable volver a casa y ver a tus amigos cuando todo el mundo sabe que no te ha ido bien. Pero nunca olvidaré que en casa todo el mundo me apoyó muchísimo. Y lo mejor es que en mi pueblo todo el mundo es un poco humorista. Todos se reían un poco de la situación. ´No te preocupes, tu abuelo nunca hubiera permitido que jugaras en el Madrid. Seguro que estaba hablando con el de arriba´ “, agregó Pedri.

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Llegada a Barcelona y gesto inolvidable de Messi

En 2020, Pedri se suma a Barcelona y así lo recordó: “Recuerdo que mi hermano voló conmigo a Barcelona, y tuvimos que ir en taxi al entrenamiento porque ninguno de los dos tenía carné de conducir. Era la época del COVID, así que tenías que llegar ya vestido de casa. Así que ya me ves en el asiento de atrás de un taxi normal, vestido con toda la ropa de entrenamiento del Barça, camino de la Ciutat Esportiva Joan Gamper”.

“Bajamos del taxi, voy a la caseta de seguridad y digo: ´Hola, me llamo Pedri. Vengo a entrenar´. El guardia me hizo señas para que pasara, y no tenía ni idea de por dónde ir. Y cuando abrí la puerta de la zona de jugadores, adivinad quién fue la primera persona que vi. Literalmente, la primera persona. Es Leo. Está delante de mí. De verdad. Me quedé sin palabras. Intenté presentarme, pero no sé qué fue lo que dije. Leo me sonrió, me dijo que me relajara, y me acompañó al vestuario“, añadió el canario.

Messi y Pedri. (Foto: Getty).

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Además, agregó: “Llegué en el mismo momento que Trincão, y durante unos cuantos días, nos quedamos en el gimnasio después del entrenamiento, porque nos daba demasiada vergüenza entrar en el vestuario con todas aquellas leyendas: Busquets, Piqué, Jordi, Leo… Nos quedamos por ahí disimulando como si estuviéramos haciendo estiramientos eternamente. Creo que nunca había ganado tanta flexibilidad. Hacíamos abdominales, nos atábamos bien los cordones de las botas o simplemente comentábamos cómo había sido el entreno aquel día”.

“Estábamos alucinando solo con estar allí. Al final Leo se nos acercó un día. Se debió dar cuenta de lo que estaba pasando, y dijo: ´Eh, ¿qué hacéis aquí? Venid dentro con nosotros´. Leo nos llevó al vestuario y nos mostró dónde sentarnos. Éramos como dos cachorritos. ´¿Aquí? ¿Puedo sentarme aquí?´“, completó Pedri.

DATOS CLAVE

Pedri González recordó su infancia en el restaurante familiar Tasca Fernando en Canarias.

recordó su infancia en el restaurante familiar Tasca Fernando en Canarias. Pedri González inició su carrera en Las Palmas antes de fichar por Barcelona.

inició su carrera en Las Palmas antes de fichar por Barcelona. Pedri González fue campeón de la Eurocopa y del Mundial con España.