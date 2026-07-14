¿Por qué no juega hoy Pedri en Francia vs. España por el Mundial 2026?

Muchos fanáticos se sorprendieron al no ver al talentoso mediocampista en la alineación titular de Luis De la Fuente para este trascendental duelo de semifinales. Conoce el verdadero motivo de su suplencia.

Este martes 14 de julio, las selecciones de Francia y España se miden frente a frente en un electrizante encuentro correspondiente a las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El conjunto dirigido por Luis De la Fuente, que llega con la moral alta tras superar a Bélgica en los cuartos de final, buscará imponer su tradicional juego de posesión frente al siempre peligroso y físico combinado galo, pero lo hará nuevamente con una variante de peso en su armado que llamó la atención: la ausencia de Pedri en el once inicial.

Al confirmarse la alineación oficial de La Roja para este partido a todo o nada que entregará un boleto a la gran final, los hinchas notaron rápidamente que el joven mediocampista creativo no formaba parte del equipo titular, reavivando las dudas sobre su situación actual en el certamen mundialista.

Pedri no juega ante Francia.

¿Por qué no juega Pedri frente a Francia?

A diferencia de otros casos donde las ausencias responden a desgarros o lesiones graves que marginan por completo a un jugador de la concentración, la suplencia del volante canario obedece a una combinación de factores físicos y futbolísticos que el cuerpo técnico viene evaluando con cuidado. Pedri no juega hoy desde el arranque debido a que arrastra diversas molestias físicas desde el duro cruce ante Portugal, sumado a que no viene teniendo la mejor de sus actuaciones durante el torneo.

El mediocampista de Barcelona se ha mostrado algo errático y lógicamente desgastado por la intensa seguidilla de partidos de máxima exigencia. De hecho, esta situación no es nueva: en la ronda anterior frente a Bélgica tampoco integró el equipo titular por estos mismos motivos. Ante este panorama frente a un rival del calibre de Francia, Luis De la Fuente decidió no arriesgarlo desde el primer minuto y dejarlo entre los suplentes. Cabe destacar que el jugador se encuentra a disposición y listo para saltar al campo en el complemento si el trámite del encuentro requiere de su cuota de magia y visión de juego.

¿Quién asume el lugar de Pedri en el mediocampo?

Ante esta decisión estratégica, el entrenador confió en la misma pieza que le otorgó equilibrio y solidez en la llave de cuartos de final para no ceder el control del balón.

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Para suplir la ausencia de Pedri, el encargado de tomar la responsabilidad en el centro del campo será Fabián Ruiz, reeditando el cambio que se dio en el compromiso frente a los Diablos Rojos. El mediocampista de PSG, que atraviesa un gran momento, buscará asociarse de manera efectiva con Rodri en el eje de la medular para abastecer a los extremos e intentar vulnerar el férreo cerrojo defensivo de Les Bleus.

Fabián Ruiz es titular en Francia vs. España. (David Ramos/Getty Images)

Alineaciones confirmadas para Francia vs. España

FRANCIA: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; y Kylian Mbappé. DT : Didier Deschamps.

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; y Kylian Mbappé. : Didier Deschamps. ESPAÑA: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal. DT: Luis De la Fuente.