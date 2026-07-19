Por qué no juega Pedri en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina

El volante de Barcelona estará en el banco de suplentes en la gran final por decisión táctica de Luis de la Fuente.

Todo listo en el MetLife. Desde las 16 horas argentinas (15 en horario local), Argentina y España definirán al campeón del Mundial 2026 en Nueva York. A escasos minutos del inicio del compromiso, tanto Lionel Scaloni como Luis de la Fuente confirmaron las formaciones de los equipos.

Más allá de que no es una sorpresa, ya que perdió el puesto en pleno torneo, el DT de la Furia Roja decidió nuevamente mandar al banco de suplentes a Pedri González por cuestiones tácticas. El reemplazante será nuevamente Fabián Ruíz, quien le ganó la pulseada al futbolista de Barcelona en el 11 inicial.

Por tercer partido consecutivo, el DT repetirá el equipo en la Copa del Mundo, ya que será el mismo 11 que venció a Portugal y a Francia en cuartos y semis. Por eso, Pedri estará en el banco de suplentes en la final ante Argentina.

Pedri no juega ante Argentina.

Las formaciones de Argentina y España

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico González; Messi y Julián Álvarez.. DT: Lionel Scaloni

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruíz; Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzábal y Álex Baena. DT: Luis de la Fuente.

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El equipo arbitral

El encargado de impartir justicia será el esloveno Slavko Vincic, que estará acompañado por sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic como asistentes. Los jordanos Adham Makhadmeh y Mohammad Alkalaf oficiarán de cuarto y quinto árbitro, respectivamente.

El encargado del comandar el VAR será el alemán Bastian Dankert, mientras que el AVAR será el colombiano Nicolás Gallo.

Árbitro: Slavko Vincic (ESL)

Asistente 1: Tomaz Klancnik (ESL)

Asistente 2: Andraz Kovacic (ESL)

Cuarto árbitro: Adham Makhadmeh (JOR)

Quinto árbitro: Mohammad Alkalaf (JOR)

VAR: Bastian Dankert (GER)

AVAR: Nicolas Gallo (COL)

SVAR: Khamis Al Marri (QAT)

SBVAR: Tatiana Guzman (NIC)

SBAVAR: Guillermo Pacheco (MEX)

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El cuadro del Mundial 2026