Sin argentinos en el Top 10: Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Enzo Fernández fueron valuados en más de 100 millones de euros

Lanzaron el ranking de los futbolistas más valiosos del planeta y hay presencia albiceleste en el Top 20.

Por Agustín Vetere

Lautaro Martínez, Enzo Fernández y Julián Álvarez, entre los más valiosos.
© Diseño vía Gemini IALautaro Martínez, Enzo Fernández y Julián Álvarez, entre los más valiosos.

La conquista de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 ayudó a varios de sus integrantes para elevar su valor frente al planeta. Las principales potencias de Europa se interesaron en los dirigidos por Lionel Scaloni y, muchos de ellos, hoy son protagonistas en los principales escenarios.

El Observatorio de Fútbol CIES lanzó esta semana su ya tradicional informe sobre el valor de los jugadores de las principales ligas. En esta oportunidad, compartió un reporte con los 100 futbolistas con mayor valor de mercado y, aunque no hay argentinos presentes en el Top 10, hay importantes cotizaciones.

Es que son tres los jugadores de la Selección Argentina que hoy tienen un valor de más de 100 millones de euros según CIES. Julián Álvarez, undécimo en el ranking, costaría 127,5 millones por lo que demostró no solo con la Albiceleste, sino también en River, Manchester City y Atlético de Madrid.

Más atrás, en el 19° puesto, figura Lautaro Martínez, capitán de Inter de Milán. El centrodelantero, de 28 años, posee un valor de más de 109 millones de euros. Muy cerca, en el 21° lugar, está Enzo Fernández, con una valoración de más de 103 millones de euros.

Los jugadores más valiosos del planeta según CIES

Con gran diferencia sobre el resto, por la combinación de su talento y sus 18 años, Lamine Yamal lidera con un valor de 343 millones de euros. El podio lo completan Erling Haaland y Kylian Mbappé, con 255 y 201 millones, respectivamente.

Los otros tres argentinos en el Top 100

  • Franco Mastantuono – 94,3 millones de euros
  • Alejandro Garnacho – 82 millones de euros
  • Giuliano Simeone – 74,3 millones de euros

En síntesis

  • Lamine Yamal lidera el ranking mundial con una valoración de 343 millones de euros.
  • Julián Álvarez es el argentino más valioso cotizando 127,5 millones de euros.
  • Lautaro Martínez y Enzo Fernández también superan la cifra de 100 millones.
agustín vetere
Agustín Vetere

