Cristiano Ronaldo, un gol más cerca de los 1000: cómo está la carrera contra Lionel Messi

Mientras afronta la temporada con Al Nassr y se prepara para disputar su sexto Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, Cristiano Ronaldo persigue un objetivo personal e inédito en la historia del fútbol: alcanzar la marca de los 1000 goles oficiales en su carrera.

El delantero portugués ya es considerado uno de los artilleros más temibles, pero anhela quebrar esa marca antes de colgar los botines. Este jueves dio un paso más al anotar un gol en la derrota de Al Nassr como local por 2-1 ante Al Qadsiah en el marco de la Liga Profesional Saudí.

Con goles de Julián Quiñones y Nahitan Nández, la visita, que también contó con Mateo Retegui como titular, consiguió tres puntos importantes. Sin embargo, sobre el final del compromiso, Ronaldo cambió un penal por gol. Aunque no sirvió demasiado para su equipo, sí le suma para su objetivo personal.

Es que, con el tanto de este jueves, CR7 llegó a 958 goles oficiales en su carrera. Es decir, solamente está a 42 festejos de cumplir este ansiado objetivo que se trazó hace algunos años. A pocas semanas de cumplir 41 años, se lo ve determinado para conseguirlo.

Dónde está Messi en la carrera por los 1000 goles

Aunque el argentino declaró en más de una oportunidad que no está detrás de este récord, su habilidad innata para llevar la pelota a las redes lo mantienen cerca de los cuatro dígitos. Tras un gran segundo semestre con Inter Miami, el rosarino acumula 896 tantos en su carrera.

Hay que considerar que el argentino tiene 38 años, 3 menos que el portugués, que también tiene más de un centenar de ventaja sobre el de la Albiceleste en cuanto a partidos totales disputados.

