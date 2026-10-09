Un rapero se burló de la nueva apariencia de Vinicius y Lamine Yamal no aguantó la risa

Bnet hizo una rima bromeando sobre la mandíbula de Vini y la figura de Barcelona lanzó una carcajada.

La marca de indumentaria American Eagle anunció una colaboración con Lamine Yamal y celebraron esta unión con un evento en Barcelona. Entre las actividades destacó una batalla de rap y llamó puntualmente la atención una burla que hizo uno de los participantes por la nueva apariencia de Vinicius.

El rapero en cuestión es Bnet, quien soltó en una de sus rimas: “Tus barras son ridículas, el Bnet en la cancha siempre juega titular. ¿Te crees que eres Lamine, que eres un figura? Tú no eres Lamine, eres Vinicius, ¿Qué pasa en tu mandíbula?“.

Inmediatamente después de esa rima, Lamine Yamal se giró a ver a sus amigos y largó una carcajada, para luego taparse la cara. Tras unos segundos, el futbolista de Barcelona se volvió a tentar por la rima en cuestión y el video ya se está viralizando en las redes sociales.

🤯 ¡LAMINE NO AGUANTA la RISA al ESCUCHAR una RIMA CONTRA VINICIUS!



👉 La perla culé ha acudido esta tarde a un evento en Barcelona.



🔥 Nos vemos a las 12 de la noche en ENERGY. pic.twitter.com/Ijnriut09f — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 8, 2026

El contexto de la burla contra Vinicius

La expresión “¿Qué pasa en tu mandíbula?” hace referencia a la nueva apariencia de Vinicius luego de la operación estética que se realizó en su rostro tras la Copa del Mundo 2026 con Brasil. Fue tan grande el cambio en su cara que incluso se crearon teorías conspirativas que plantean que el futbolista de Real Madrid fue reemplazado por un doble.

El antes y después de Vinicius (fotos: @realmadrid)